金門馬拉松鳴槍起跑 首日逾6000人奔馳戰地賽道

金門馬拉松由運動部政務次長鄭世忠（左四）、全民運動署署長房瑞文（右四）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右五）、金門縣副縣長李文良（左五）、陳祥麟（左一）、金門體育會理事長歐陽儀雄（左三）共同鳴槍起跑。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕為期2天的金門馬拉松今天鳴槍起跑，首日登場的健康休閒組有逾6000人參加，場面熱鬧。運動部全民運動署署長房瑞文說，明年是第20屆金門馬拉松，運動署願攜手金門縣政府，把路跑辦得更盛大。

第19屆金門馬拉松一早在回暖的空氣中登場，首日先由健跑組、健走組輕鬆上路，由於氣溫回升，進場人數比預期踴躍，隨著現場「金門馬拉松」專屬主題曲的律動，選手提前拉筋暖身；主辦單位統計，現場有超過6100人報到，其中還有來自馬來西亞的雪蘭莪金門會館僑親專程共襄盛舉。

副縣長李文良致詞時感謝籌備委員會的辛勞，預祝所有參賽選手有一個開心、愉悅的跑步經驗，跑回終點可以享用大會準備的豐盛風味餐。

健康休閒組分健跑、健走組，都是4公里，許多選手都是準備參加明天的全馬、半馬，先參加健跑組小試身手；首組返回終點線的2名男性跑者，都在約16分鐘跑完，接著，其他選手陸續返程，並拿著「戰利品」金門紀念酒回起跑點拍照打卡。

縣府教育處指出，明天登場的競賽組，各組報名全馬約1300人、半馬約2700人、路跑10公里約3000人，預計共有逾7000人參賽，並安排「顏值跑團」領航，協助跑者配速，爭取最佳成績。

金門馬拉松登場，運動部全民運動署署長房瑞文說，運動署願攜手金門縣政府，把明年金門馬拉松路跑辦得更盛大。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，首日健康休閒組有逾6000人參加，場面熱鬧。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，首日健康休閒組跑者多以「休閒」為主，輕鬆與會。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松啟動，有跑者也以「老兵」身分參賽。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，首日健康休閒組跑者「休閒」輕鬆與會。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，趁機作反毒宣導。（記者吳正庭攝）

快要畢業的研究生，也到場留下人生紀錄。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，率先跑回終點的跑者。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，警方基於大型活動安全，出動全副武裝霹靂小組到場守護。（記者吳正庭攝）（記者吳正庭攝）

跑者返回終點可領到金門紀念酒。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松跑者抵達終點，作出 「乎乾啦」表情。（記者吳正庭攝）

