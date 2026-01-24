MLB》巨人想幹大事換明星游擊遭打槍！看上金手套外野、3屆打擊王

阿布拉姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》巨人隨隊記者巴格利（Andrew Baggarly）報導，巨人想交易來國民明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams），但據傳遭到拒絕而無疾而終，巨人也只好將補強目光轉向自由市場。

25歲的阿布拉姆斯於2024年入選明星賽，去年敲出19轟、跑出31盜，OPS+達111。消息人士指出，巨人將18歲大物游擊岡薩雷茲（Josuar Gonzalez）納入交易包裹，嘗試向國民換取阿布拉姆斯，但重建中的國民希望得到更大回報，然而巨人就算清空農場，國民是否會點頭答應仍存疑。

請繼續往下閱讀...

巨人此休季簽下豪瑟（Adrian Houser）與馬利（Tyler Mahle）後，先發輪值補強告一段落；但在野手戰力上幾乎毫無實質升級。其中外野狀況甚至比去年更糟，同時如果巨人球團認為頭號大物艾德里奇（Bryce Eldridge）仍需在3A磨練，指定打擊部分將顯得特別薄弱。

《The Athletic》巨人隨隊記者巴格利透露，如今巨人交易阿布拉姆斯失敗後，只能轉向仍未簽約的少數自由球員，消息指出巨人有意與31歲的金手套外野手巴德（Harrison Bader），上季他敲出17轟、OPS+111。目前有不少球隊對巴德感興趣，而巴德希望爭取一張3年合約。

另外，巨人也有可能討論簽下3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez），上季效力教士的他以181安領先國聯，生涯打擊率達0.317；然而這位28歲安打機器由於守位受限，加上長打能力不佳，外界不確定他在市場上還有多少機會。

巴格利點出巨人殘酷現實面，儘管目前農場擁有許多備受期待的大物新秀，但休季巨人多次嘗試交易多諾文（Brendan Donovan）、（Edward Cabrera）等人都失敗，顯示出聯盟對巨人農場戰力評價，並未與球團內部自我評估相符；而巨人現階段的陣容空缺還無法用新秀來填補，隨著時間所剩無幾，自由市場的合適人選也越來越少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法