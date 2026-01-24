自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》巨人想幹大事換明星游擊遭打槍！看上金手套外野、3屆打擊王

2026/01/24 13:27

阿布拉姆斯。（資料照，法新社）阿布拉姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》巨人隨隊記者巴格利（Andrew Baggarly）報導，巨人想交易來國民明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams），但據傳遭到拒絕而無疾而終，巨人也只好將補強目光轉向自由市場。

25歲的阿布拉姆斯於2024年入選明星賽，去年敲出19轟、跑出31盜，OPS+達111。消息人士指出，巨人將18歲大物游擊岡薩雷茲（Josuar Gonzalez）納入交易包裹，嘗試向國民換取阿布拉姆斯，但重建中的國民希望得到更大回報，然而巨人就算清空農場，國民是否會點頭答應仍存疑。

巨人此休季簽下豪瑟（Adrian Houser）與馬利（Tyler Mahle）後，先發輪值補強告一段落；但在野手戰力上幾乎毫無實質升級。其中外野狀況甚至比去年更糟，同時如果巨人球團認為頭號大物艾德里奇（Bryce Eldridge）仍需在3A磨練，指定打擊部分將顯得特別薄弱。

《The Athletic》巨人隨隊記者巴格利透露，如今巨人交易阿布拉姆斯失敗後，只能轉向仍未簽約的少數自由球員，消息指出巨人有意與31歲的金手套外野手巴德（Harrison Bader），上季他敲出17轟、OPS+111。目前有不少球隊對巴德感興趣，而巴德希望爭取一張3年合約。

另外，巨人也有可能討論簽下3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez），上季效力教士的他以181安領先國聯，生涯打擊率達0.317；然而這位28歲安打機器由於守位受限，加上長打能力不佳，外界不確定他在市場上還有多少機會。

巴格利點出巨人殘酷現實面，儘管目前農場擁有許多備受期待的大物新秀，但休季巨人多次嘗試交易多諾文（Brendan Donovan）、（Edward Cabrera）等人都失敗，顯示出聯盟對巨人農場戰力評價，並未與球團內部自我評估相符；而巨人現階段的陣容空缺還無法用新秀來填補，隨著時間所剩無幾，自由市場的合適人選也越來越少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中