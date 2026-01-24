自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》SGA飆47分沒用！衛冕軍雷霆爆冷輸溜馬 無緣破勇士最狂紀錄

2026/01/24 12:30

SGA、內史密斯。（路透）SGA、內史密斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍雷霆今在主場迎戰溜馬，重演上個賽季總冠軍賽對決，儘管當家MVP「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍47分，但溜馬靠著團隊多點開花，最終以117：114扳倒衛冕軍，也讓雷霆確定無緣超越勇士單季最多勝紀錄。

溜馬此役開賽火力全開，轟進6顆三分球取得39：28領先，不過次節進攻當機，雷霆把握機會縮小分差。易籃後雙方僵持不下，決勝節溜馬再打出一波猛攻，一度又將領先拉開至12分差，但「SGA」率雷霆瘋狂追分，單節8投5中、包含罰球5罰俱中進帳15分，然而溜馬在沃克（Jarace Walker）最後10.3秒4罰全數把握之下，最終成功踢館雷霆。

「SGA」今天上場35分鐘28投17中，包含罰球12罰俱中，攻下47分4籃板4助攻的超狂成績單，霍姆格倫（Chet Holmgren）也貢獻25分13籃板3火鍋，然而雷霆此役關鍵仍是在三分命中率，全場26投僅7中、命中率27%，其中多特（Luguentz Dort）與喬伊（Isaiah Joe）聯手打鐵，兩人外圍都是5投0中，也成為勝負分水嶺。雷霆今中斷2連勝、吞下本季第9敗，確定無緣超越勇士在2015-16賽季的73勝紀錄。

溜馬本季在當家後衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）報銷下，打出東部倒數第2的慘淡成績，不過今天靠著3人得分上20分擊敗衛冕軍，中止3連敗。內姆哈德（Andrew Nembhard）攻下全隊最高27分外帶11助攻7籃板，沃克26分4籃板2抄截，西亞卡姆（Pascal Siakam）21分6籃板6助攻，內史密斯（Aaron Nesmith）也有17分5籃板5助攻。

