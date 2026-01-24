自由電子報
體育 休閒運動 路跑

路跑》金門馬拉松休閒組開跑 最年長94歲、最年輕1歲

2026/01/24 14:03

金門馬拉松休閒組登場。（官方提供）金門馬拉松休閒組登場。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026金門馬拉松第一天的休閒組準時於1月24日上午7時30分及35分由金門金城田徑場出發，本屆休閒組分為健跑與健走組。

本屆休閒組共有約6,300位選手參賽，不少選手是為了隔日競賽組提前來動一動。參與選手中，年齡最小的參賽者為1歲，最年長的則為94歲，充分展現全民及全齡運動的精神，也讓許多家庭共同參與留下一生難忘的回憶。

清晨帶著涼意，跑者抵達終點後陸續領取大會特製玻璃瓶紀念酒，成為最具金門味的完賽紀念。終點區也安排歌舞表演與熱鬧的摸彩活動，讓參賽者在運動之餘享受豐富互動。「等重高粱酒」的摸彩活動依舊成為全場矚目的焦點，在選手們引頸期盼及歡呼聲中，由副縣長李文良抽中家住仁愛新邨高齡90歲的歐月治奶奶幸運獲獎，副縣長體貼的表示，由於歐奶奶較爲嬌小，改由陪同歐奶奶的兒子秤重，幸運帶走7箱金門高粱酒，另外場邊結合在地商家，準備了各式熟食，如廣東粥、芋頭米粉湯、關東煮、刈包、現沖牛肉湯及紅豆紫米粥，跑者可撕下號碼牌上的兌換券免費領取，補充體力，也感受到金門特有的人情味。現場人潮絡繹不絕，健康運動、品嚐美食、欣賞表演、摸彩好禮一次滿足，讓參賽者留下多重驚喜。

多位跑者在完賽後分享心情，有人表示能與家人、朋友一起在金門的清晨完成4公里，是難得的相聚時光；也有首次參與的小朋友開心地說「明年還要再來」。休閒組賽道從金城田徑場出發，沿浯江北堤欣賞河岸風光，再經環島西路的城鄉交錯景觀，途經歷史古蹟牧馬侯祠，最後沿西海路回到終點，讓跑者在輕鬆步伐中感受金門的閩南文化與小鎮日常。整個活動氛圍熱烈而溫馨，無論是親子家庭、銀髮族或外地遊客，都在運動與旅行交織的節奏裡，為金門馬拉松留下屬於每個人的美好回憶。

金門馬拉松休閒組登場。（官方提供）金門馬拉松休閒組登場。（官方提供）

