體育 棒球 MLB

MLB》海盜簽下17歲中國右投！寫台灣最速火球男林振瑋後第2人紀錄

2026/01/24 14:06

海盜簽下中國投手張銘軒。（取自Francys Romero X）海盜簽下中國投手張銘軒。（取自Francys Romero X）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，海盜在國際自由球員市場，簽下來自中國的17歲右投手張銘軒，他也成為教士1A的秦子墨後，現役第2位中國球員。

據悉，張銘軒是大聯盟在中國設立的發展中心所培育的球員，身高達6呎7吋（約201公分）、體重220磅（約100公斤），目前速球均速落在90英哩，品質不錯，未來仍有成長空間，球速有望進一步提升；他還有一顆滑球做搭配，預期會成為他的主戰變化球種。

投球機制上，張銘軒的出手角度相當特殊，其出手點較低、也更接近胸口，不同於身材較矮小的投手多半仰賴上半身發力，張銘軒的投球角度可能為打者製造額外的不適感。

此外，根據大聯盟選秀聯盟（MLB Draft League）官方X帳號指出，張銘軒也成為該聯盟史上第2位與大聯盟球團簽約的國際自由球員。第一位則是台灣最速火球男林振瑋，他在2023年5月前往選秀聯盟參賽並與紅雀簽約，2024年催出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，創下台灣最速紀錄，目前來到2A層級。

