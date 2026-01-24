澳網》辛納克服高溫抽筋逆轉勝 安抵16強朝三連霸邁進

辛納。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）克服天氣炎熱、身體抽筋等狀況，歷經3小時45分鐘的4盤激戰，終挾4：6、6：3、6：4、6：4逆轉勝美國黑馬斯皮齊里（Eliot Spizzirri），義大利第2種子衛冕者有驚無險安抵2026年澳洲網球公開賽男單16強，繼續朝著三連霸目標邁進。

面對ATP世界排名85、首闖大滿貫第3輪的斯皮齊里，24歲的前球王辛納意外陷入苦戰，儘管丟掉首盤後回神扳平，第3盤又飽受抽筋困擾，發球和移動都相當吃力，非受迫失誤橫生形成1：3落後。

由於當地下午氣溫高達攝氏37度，主審因熱壓力指數達5暫停比賽，拉沃中央球場關閉頂棚形成轉捩點。稍獲喘息降溫的辛納適時調整，不但後來居上搶得關鍵盤，也把壓力丟還給斯皮齊里。賽事依高溫規則休息10分鐘後，辛納第4盤展現韌性，再度克服1：3頹勢，接連雙破鎖定勝利。

冷靜沉著的辛納，將與同胞22種子達爾德里（Luciano Darderi）爭奪8強門票，他若能在墨爾本公園連莊，就成為公開年代第2位男單三連霸的「新澳網之王」，至於塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）曾兩度完成。

