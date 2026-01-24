自由電子報
NBA

NBA》打完在密爾瓦基最後一戰？公鹿MVP「字母哥」受傷長期缺陣

2026/01/24 14:25

亞德托昆波。（美聯社）亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天以100：102不敵金塊，賽後還傳出悲報，當家MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）賽後更自爆右小腿拉傷，將長期缺陣。

公鹿本季戰績不佳，今天輸球後僅打出18勝26敗，位居東部第11名。其中一哥亞德托昆波更傳出對球隊現況不滿，交易傳聞滿天飛，前役敗給雷霆後更批評球隊打得太自私，似乎讓雙方氣氛劍拔奴張，外界也都在等待亞德托昆波的去向，交易市場可能才會有所波瀾。

今天亞德托昆波對金塊上場32分鐘攻下22分13籃板7助攻，然而依舊無法幫助公鹿打敗沒有約基奇（Nikola Jokic）的金塊，雪上加霜的是，亞德托昆波疑似在比賽結束前遭遇無碰撞的傷勢，賽後《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，亞德托昆波向媒體表示自己右小腿拉傷，將缺陣4-6週，明天將做MRI檢查。

亞德托昆波本季已經多次進出傷兵名單，至今只出賽30場，場均29.2分鐘貢獻28.0分10.0籃板5.6助攻，投籃命中率64.5%、三分命中率39.5%。隨著亞德托昆波再度進入傷兵名單，加上交易傳聞四起，曾經誓言永不離開密爾瓦基的「字母哥」，恐怕已經打完在公鹿的最後一場比賽。

