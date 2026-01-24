棒球》基層力量齊聚！台灣世界少棒聯盟展望今年續寫新篇章

餐會大合照（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕「台灣世界少棒聯盟」（TLLB）於1/24（六）舉辦「115年TLLB年度餐會」，TLLB黃英華理事長表示，新的一年，TLLB將持續與各單位攜手合作，提供更多舞台讓選手們盡情發揮，現場邀請 2025 年勇奪 世界少棒聯盟（LLB）世界冠軍的東園國小及中山國中代表團隊與現場嘉賓，共同回顧 114 年TLLB年度台灣基層棒球在國際賽場上的光輝時刻，並正式揭曉 115 年TLLB相關精彩賽事計畫，此外去年以宣傳大使身份參與全國社區棒球大賽宣傳片拍攝的陳鏞基，也以自身經驗鼓勵孩子們勇敢追夢面對挑戰 。

東園國小少棒隊去年勇奪台灣睽違 29 年的威廉波特少棒賽世界冠軍，LLB總部特別請美國著名的球員卡公司TOPPS，比照美國職棒大聯盟球員卡的規格等級，為選手們，特別製作威廉波特世界少棒冠軍「紀念球員卡」，由黃英華理事長親自頒發給教練團與選手。同時，為感謝長期支持少棒運動的夥伴中華電信，現場頒贈「贊助商榮譽球員卡」予中華電信林文智執行副總，感謝企業成為台灣少棒奪冠路上最強大的後盾。

去年度擔任全國社區棒球大賽宣傳大使的職棒球星陳鏞基也親臨現場。陳鏞基分享了其職棒生涯的心路歷程，並鼓勵在場的社區棒球與校隊的孩子們，無論面對低潮或挑戰，都要保持對棒球最純粹的初衷與穩健的心理素質。同時與去年全國社區棒球大賽各組冠軍隊伍合影，象徵棒球夢想從社區基層發芽，最終綻放榮耀 。

115年TLLB將持續推廣臺灣基層棒球．舉辦國內及國際共５項賽事：「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」，於3/21-3/28在臺北舉辦，中華電信落實企業ESG永續發展政策，自111年起冠名贊助威廉波特國手選拔賽，以實際行動支持臺灣棒球發展；今年邁入第三年的社區棒球國手選拔賽，「TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」，於4/3-4/6在臺北進行，榮獲冠軍的球隊將代表臺灣參加2026LLB U13 亞洲盃棒球錦標賽；「萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽」，將於4/11-4/18在棒球的搖籃臺東縣舉辦，由長期積極參與各項公益活動的萬士益冷氣連續第二年冠名贊助。

「2026 LLB U13 亞洲盃棒球錦標賽」繼去年首度登臺後，連續第二年在臺灣舉辦，讓社區棒球小將有機會在自家門口穿上國家隊戰袍，挑戰最高舞台，比賽時間訂於6/21 到 6/28在青年公園棒球場舉行。

最後社區棒球年度最大盛事「全國社區棒球大賽」，預賽訂於7月的週末，全國賽則安排在8月週末，此賽事致力於讓各個層級的棒球愛好者，非校隊體系為主的社區球隊，都能有機會參與正式比賽，將棒球運動扎根於社區，讓棒球的夢想從社區發芽，報名辦法預計4-5月公布，相關訊息請關注TLLB官網（https://www.tllb.org.tw）及粉絲團（https://reurl.cc/06YAqk）。

LLB總部今年特別製作少棒世界冠軍紀念球員卡給東園國小（台灣世界少棒聯盟提供）

2025LLB次青少棒冠軍臺中中山國中（台灣世界少棒聯盟提供）

日前宣布本季即將退休的陳鏞基也出席餐會給現場小選手鼓勵（台灣世界少棒聯盟提供）

高齡91歲的謝國城文教基金會董事長謝南強先生（左）出席，台灣世界少棒聯盟理事長黃英華致贈感謝獎牌（台灣世界少棒聯盟提供

