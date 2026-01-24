NBA》「吸我X吧！」37歲杜蘭特怒嗆活塞球迷 狂飆32分再寫超狂紀錄

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在客場以111：104斬斷活塞4連勝，37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant）此役砍下全場最高32分，創下歷史紀錄，還在比賽中不斷與活塞球迷互相叫囂，甚至連噴髒話怒嗆。

杜蘭特上半場就攻下18分，但活塞憑藉內線優勢，半場打完以52：52戰成平手；易籃後火箭靠著杜蘭特與謝波德（Reed Sheppard）火力爆發，打出34：20的猛烈攻勢，儘管決勝節活塞一度追近至4分差，但火箭最終仍穩住陣腳，終結活塞4連勝，也終止火箭客場5連敗。

杜蘭特此役上場多達41分鐘，19投11中包含5顆三分球，攻下全場最高32分，外帶7籃板的鬼神成績，而他的三分球命中數也超越「噴射機」泰瑞（Jason Terry），成為歷史三分榜第11名，下一目標將挑戰「飛人」卡特（Vince Carter）。

值得一提的是，杜蘭特今天也不斷與活塞球迷發生口角衝突，包含比賽進行到第二節時，杜蘭特站上罰球線命中後，向底線的一位活塞球迷怒嗆：「吸我X吧！你都多大的人了，整天巴著我的X不放煩不煩（You can s*ck my d*ck. You a grown man. Grown man on my d*ck all night.）」還有畫面捕捉到，杜蘭特直接警告場邊一位穿著自己籃網時期球衣的球迷：「你他X在說什麼？笑你不敢啦，小心你他X的嘴。」

Kevin Durant to a fan:



“YOU CAN S*CK MY D*CK, MY BOY. YOU’RE A GROWN MAN.”pic.twitter.com/HoBj22lmt6 — Logion Noops （@LogionNoops） January 24, 2026

Kevin Durant went OFF on a fan wearing his jersey



“Who the f*ck you talking to motherf*cker? You ain’t gonna do sh*t! Watch your f*ckin’ mouth” pic.twitter.com/DdOYFPHXYh — BrickCenter （@BrickCenter_） January 24, 2026

