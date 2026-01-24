U23亞洲盃》爆冷輸越南！南韓「11打10」踢不贏 還輸掉PK大戰

U23亞洲盃足球賽，南韓隊爆冷輸越南。（取自AFC官網）

〔體育中心／綜合報導〕在沙烏地阿拉伯舉行的亞足聯U23亞洲盃足球賽季軍戰，南韓隊昨晚一度握有「11打10」的人數優勢，但南韓隊在延長賽遲遲無法進球，雙方以2比2踢進PK大戰。南韓隊最後在PK大戰以6比7敗給越南，讓越南勇奪第3名，南韓隊最終只拿到第4名。這也是南韓隊史首次在U23戰場敗給越南。

越南隊靠阮國越和阮廷北各進1球，下半場一度取得2比1領先。但阮廷北在下半場第86分鐘因鏟球動作領到紅牌遭趕出場，越南隊陷入「10打11」的局面。

南韓隊在第90分鐘+7靠申敏兒在門前接球起左腳射門破網，雙方踢成2比2平手進入延長賽。但南韓隊未能在延長賽進球，讓戰局逼近PK大戰。

PK大戰中，越南隊前7罰全進，南韓隊裴炫瑞（Bae Hyun-seo）踢丟12碼罰球時，最終南韓隊在PK大戰中以6比7輸掉。

此戰南韓隊控球率高達75.6％，越南隊只有24.4％。而南韓隊全場有32次射門、12次射正，越南全場有5次射門、3次射正。

根據《韓聯社》報導，南韓隊總教練李敏成表示，這次U23南韓隊仍在磨合階段，「我們現在還不是一支完整的球隊，這是一支還需要持續進步的球隊。延長賽時，我們應該要踢得更沉著一點，當對手少1人時，我們缺乏足夠的技術去攻擊對方的防線。」

