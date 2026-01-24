棒球》威廉波特小英雄有特製球員卡 陳鏞基眼睛一亮「超羨慕！」

日前宣布本季即將退休的陳鏞基也出席餐會給現場小選手鼓勵。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年台北市東園國小少棒隊勇奪台灣睽違29年的威廉波特少棒賽世界冠軍，LLB總部特別請美國球員卡公司TOPPS，比照大聯盟球員卡規格等級，為選手們特製威廉波特世界少棒冠軍「紀念球員卡」，東園教頭賴敏男說，「去年奪冠不是只有東園少棒的力量，而是非常多人的幫忙，有太多人支持才能達成目標。」

統一獅球星陳鏞基今天受邀參加115年TLLB年度餐會，看到威廉波特小英雄有專屬球員卡，他笑說，「超羨慕！以前我們沒有球員卡，現在小朋友有球員卡，從小就可以蒐藏，長大可以跟自己的小孩分享這樣的榮耀，很不錯。」

請繼續往下閱讀...

陳鏞基表示，打球久了難免會有倦怠感，他會利用休賽季時間會去看少棒、青少棒的比賽，回想以前為什麼會接觸棒球，對棒球的熱情，以及喜歡跟大家一起打球的心情，加上兒子也在社區棒球隊，有時候休假就會帶著兒子去打球，看他開心快樂的樣子，就會想起自己小時候喜歡棒球的初衷。

給打棒球的小朋友一些建議，陳鏞基說，「現階段不要想說職棒高張力怎麼樣的，你們要保有對棒球的熱情，現在好好享受棒球、開心打球，把興趣和專長好好精進，如果以後進職棒再思考要注意的事情。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法