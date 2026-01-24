自由電子報
體育 棒球 其它

經典賽》起亞虎外援游擊手將加入澳洲隊！被韓媒問一句話笑了

2026/01/24 15:41

戴爾（右）。（資料照，美聯社）戴爾（右）。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕韓職起亞虎隊近期赴日準備春訓，在機場準備出發前受訪時，今年和起亞以亞洲外援身分簽約的戴爾（Jarryd Dale）接受韓媒訪問，透露自己確定加入經典賽澳洲隊。

戴爾去年以育成洋將身分效力歐力士隊二軍，單季打擊率2成97，去年10月於蔚山舉行的KBO 秋季聯盟，戴爾代表墨爾本王牌出戰，12場出賽、打擊率3成90。今年初韓職開放亞外名額，戴爾與起亞簽約。在闖蕩亞洲之前，戴爾在美職最高層級到3A，也是國家隊常客。

澳洲隊名單目前還未公布，但戴爾透露，他已經確定入選，屆時也會前往國家隊報到，但目前先隨起亞練習，並把重心放在球隊訓練上。

戴爾的新東家起亞，陣中球星金倒永也預計入選南韓隊。有韓媒玩笑問到戴爾會不會向澳洲隊透露金倒永資訊情報，戴爾笑說：「沒有這個打算。」但他開玩笑補充：「只要金倒永不透露有關我的情報，我就不會跟澳洲隊說他的情報。」

澳洲隊在本屆經典賽分在C組，與日本隊、台灣隊、南韓隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。戴爾說，還記得上屆澳洲隊扳倒強敵南韓隊，他認為，澳洲隊這次也有很好的晉級機會，全隊會全力以赴爭取最佳成績。

