《冠軍之路》屏東特映會 周春米: 堅持夢想終會有收穫

《冠軍之路》屏東特映會吸引滿滿人潮。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕完整記錄台灣隊在世界棒球12強賽奪冠的熱血紀錄片《冠軍之路》，屏東縣政府今天在屏東國賓影城舉辦兩場特映會，導演龍男·以撒克·凡亞思、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏到場參與，分享創作與觀影心路歷程，並邀請縣內國中小學及城市棒球隊球員到場觀影。

屏東縣長周春米表示，今天非常開心，屏東包場《冠軍之路》，邀請屏東的孩子來觀賞，有鶴岡國中、恆春國中、高泰國中，還有復興國小棒球隊，我們這些喜愛棒球的孩子，一起進到戲院裡面欣賞，很榮幸導演龍男·以撒克·凡亞思、還有職棒中職的秘書長楊清瓏，來給我們加油，台灣人對於棒球這個感情是沒有辦法去說、去講得很清楚的，在台灣這條棒球路上有艱辛、有感動，終於完成了『冠軍之路』。

周春米說，人生只要堅持夢想，終究會有收穫，而屏東縣立國際棒球場已正式動土，未來完工啟用後，將成為南台灣重要的棒球據點，屏東縣多年來持續在基層棒球的場地改善、訓練資源挹注，以及教練與選手培育等方面深耕投入，期盼為屏東、也為台灣棒球培養更多優秀人才。

導演龍男·以撒克·凡亞思則指出，《冠軍之路》不只是記錄奪冠的榮耀時刻，更呈現球員們在壓力、挫折與自我懷疑中，仍選擇堅持信念、勇敢前行的歷程，學會在挑戰面前不放棄，勇敢追逐夢想，期盼有更多民眾走進電影院，一同關注台灣棒球的發展與未來。

《冠軍之路》屏東特映會導演龍男·以撒克·凡亞思（左二）、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏（左一）、縣長周春米等人到場參與。（記者葉永騫攝）

《冠軍之路》屏東特映會昨天上映二場。（記者葉永騫攝）

