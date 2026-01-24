自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

《冠軍之路》屏東特映會 周春米: 堅持夢想終會有收穫

2026/01/24 16:45

《冠軍之路》屏東特映會吸引滿滿人潮。（記者葉永騫攝）《冠軍之路》屏東特映會吸引滿滿人潮。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕完整記錄台灣隊在世界棒球12強賽奪冠的熱血紀錄片《冠軍之路》，屏東縣政府今天在屏東國賓影城舉辦兩場特映會，導演龍男·以撒克·凡亞思、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏到場參與，分享創作與觀影心路歷程，並邀請縣內國中小學及城市棒球隊球員到場觀影。

屏東縣長周春米表示，今天非常開心，屏東包場《冠軍之路》，邀請屏東的孩子來觀賞，有鶴岡國中、恆春國中、高泰國中，還有復興國小棒球隊，我們這些喜愛棒球的孩子，一起進到戲院裡面欣賞，很榮幸導演龍男·以撒克·凡亞思、還有職棒中職的秘書長楊清瓏，來給我們加油，台灣人對於棒球這個感情是沒有辦法去說、去講得很清楚的，在台灣這條棒球路上有艱辛、有感動，終於完成了『冠軍之路』。

周春米說，人生只要堅持夢想，終究會有收穫，而屏東縣立國際棒球場已正式動土，未來完工啟用後，將成為南台灣重要的棒球據點，屏東縣多年來持續在基層棒球的場地改善、訓練資源挹注，以及教練與選手培育等方面深耕投入，期盼為屏東、也為台灣棒球培養更多優秀人才。

導演龍男·以撒克·凡亞思則指出，《冠軍之路》不只是記錄奪冠的榮耀時刻，更呈現球員們在壓力、挫折與自我懷疑中，仍選擇堅持信念、勇敢前行的歷程，學會在挑戰面前不放棄，勇敢追逐夢想，期盼有更多民眾走進電影院，一同關注台灣棒球的發展與未來。

《冠軍之路》屏東特映會導演龍男·以撒克·凡亞思（左二）、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏（左一）、縣長周春米等人到場參與。（記者葉永騫攝）《冠軍之路》屏東特映會導演龍男·以撒克·凡亞思（左二）、中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏（左一）、縣長周春米等人到場參與。（記者葉永騫攝）

《冠軍之路》屏東特映會昨天上映二場。（記者葉永騫攝）《冠軍之路》屏東特映會昨天上映二場。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中