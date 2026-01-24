自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》球迷高喊「沒留下他新竹會暴動」張樹人回應高國豪續約進度

2026/01/24 16:50

高國豪受到大批球迷包圍。（記者盧養宣攝）高國豪受到大批球迷包圍。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅一哥高國豪本季合約年找回身手，也讓風城球迷期待球隊留下這位看板球星，總經理張樹人表示，會先專注在賽季上，球隊會在休賽季盡最大的努力留下高國豪，不過是否能留下他仍牽涉最後合約條件。

高國豪本季扛起球隊進攻重責，目前出賽14場，平均可以拿下14.3分，上週面對台北台新戰神一戰，砍下TPBL生涯新高32分，更成為聯盟本季首位本土的單週最有價值球員。

高國豪該役獲選攻城獅單場MVP，賽後貼文留言區不乏球迷呼籲球團續約，更有球迷表示「若沒留下他新竹會暴動」，他今擔任攻城獅賽前活動的值班經理，到售票口發放特製名片，受到大批球迷包圍，展現高人氣。

對於與高國豪的續約進度，張樹人表示，還是會先專注在這個賽季上，加上休賽季球隊也有不少球員合約到期，不會現在就先啟動與特定球員的續約，「我們與國豪很常溝通，新竹球迷的熱情、對籃球的熱愛，對我們把他留下來是很大的優勢，但能不能把他留下來還是取決於最後的合約條件。」

張樹人表示，與高國豪有默契，現階段先專注在場上的表現，「他現在打了半季的好球，也會希望用這整季來驗證他的努力與價值。」張樹人也坦言，在聯盟未規範薪資上限之下，沒有任何球隊有把握一定能簽下某位球員，「但我們一定會盡最大的努力，清出最大的空間留下他。」

高國豪受到大批球迷包圍。（記者盧養宣攝）高國豪受到大批球迷包圍。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中