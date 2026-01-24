TPBL》球迷高喊「沒留下他新竹會暴動」張樹人回應高國豪續約進度

高國豪受到大批球迷包圍。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅一哥高國豪本季合約年找回身手，也讓風城球迷期待球隊留下這位看板球星，總經理張樹人表示，會先專注在賽季上，球隊會在休賽季盡最大的努力留下高國豪，不過是否能留下他仍牽涉最後合約條件。

高國豪本季扛起球隊進攻重責，目前出賽14場，平均可以拿下14.3分，上週面對台北台新戰神一戰，砍下TPBL生涯新高32分，更成為聯盟本季首位本土的單週最有價值球員。

高國豪該役獲選攻城獅單場MVP，賽後貼文留言區不乏球迷呼籲球團續約，更有球迷表示「若沒留下他新竹會暴動」，他今擔任攻城獅賽前活動的值班經理，到售票口發放特製名片，受到大批球迷包圍，展現高人氣。

對於與高國豪的續約進度，張樹人表示，還是會先專注在這個賽季上，加上休賽季球隊也有不少球員合約到期，不會現在就先啟動與特定球員的續約，「我們與國豪很常溝通，新竹球迷的熱情、對籃球的熱愛，對我們把他留下來是很大的優勢，但能不能把他留下來還是取決於最後的合約條件。」

張樹人表示，與高國豪有默契，現階段先專注在場上的表現，「他現在打了半季的好球，也會希望用這整季來驗證他的努力與價值。」張樹人也坦言，在聯盟未規範薪資上限之下，沒有任何球隊有把握一定能簽下某位球員，「但我們一定會盡最大的努力，清出最大的空間留下他。」

