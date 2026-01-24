TPBL》特攻下重手打爆海神42分 單場猛轟133分寫聯盟新紀錄

特攻。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL新北中信特攻今天在主場新莊體育館火力全開，阿巴西只打三節就拿25分，團隊共4人得分破20分，終場以133：91打爆墊底的高雄海神，收下2連勝。

特攻前次作客高雄以111：114些微之差落敗，但今天重返主場完全變成另一種風格的比賽，特攻以42分差勝出，此外，單場狂轟133分也創下聯盟團隊得分紀錄，過去紀錄為福爾摩沙夢想家在2025年11月23日的128分。

請繼續往下閱讀...

特攻在首節打完24：30落後，但第二節在馬可直接打爆禁區，獨拿16分，率隊打出38：22的狂潮，上半場打完反以62：52逆轉海神。

特攻馬可。（記者林正堃攝）

進入下半場，特攻由阿巴西帶頭進攻，他7投5中包含3顆三分球拿13分，加上馬可、內馬和貝奇合拿19分，單節再打出37：23的狂潮，讓他們帶著24分的領先前進第四節，儘管主力都提早打卡下班，特攻還是沒有放過對手，再掃出21：8的猛攻重創對手，勝負早早定調。

阿巴西前場三分球5投0中，此仗他9投4中、拿25分，馬克斬獲29分、9籃板，內馬23分、6籃板，替補的貝奇拿21分，另有8人有得分進帳。

至於海神新洋將奧迪傑拿29分，陳懷安有15分，歐提斯拿11分，其他人進攻乏善可陳，吞下慘敗不意外。

特攻貝奇（左）。（記者林正堃攝）

特攻內馬。（記者林正堃攝）

特攻林韋翰。（記者林正堃攝）

海神奧迪傑。（記者林正堃攝）

海神陳懷安。（記者林正堃攝）

中信特攻大勝全家海神。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法