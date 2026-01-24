自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》特攻下重手打爆海神42分 單場猛轟133分寫聯盟新紀錄

2026/01/24 16:56

特攻。（記者林正堃攝）特攻。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL新北中信特攻今天在主場新莊體育館火力全開，阿巴西只打三節就拿25分，團隊共4人得分破20分，終場以133：91打爆墊底的高雄海神，收下2連勝。

特攻前次作客高雄以111：114些微之差落敗，但今天重返主場完全變成另一種風格的比賽，特攻以42分差勝出，此外，單場狂轟133分也創下聯盟團隊得分紀錄，過去紀錄為福爾摩沙夢想家在2025年11月23日的128分。

特攻在首節打完24：30落後，但第二節在馬可直接打爆禁區，獨拿16分，率隊打出38：22的狂潮，上半場打完反以62：52逆轉海神。

特攻馬可。（記者林正堃攝）特攻馬可。（記者林正堃攝）

進入下半場，特攻由阿巴西帶頭進攻，他7投5中包含3顆三分球拿13分，加上馬可、內馬和貝奇合拿19分，單節再打出37：23的狂潮，讓他們帶著24分的領先前進第四節，儘管主力都提早打卡下班，特攻還是沒有放過對手，再掃出21：8的猛攻重創對手，勝負早早定調。

阿巴西前場三分球5投0中，此仗他9投4中、拿25分，馬克斬獲29分、9籃板，內馬23分、6籃板，替補的貝奇拿21分，另有8人有得分進帳。

至於海神新洋將奧迪傑拿29分，陳懷安有15分，歐提斯拿11分，其他人進攻乏善可陳，吞下慘敗不意外。

特攻貝奇（左）。（記者林正堃攝）特攻貝奇（左）。（記者林正堃攝）

特攻內馬。（記者林正堃攝）特攻內馬。（記者林正堃攝）

特攻林韋翰。（記者林正堃攝）特攻林韋翰。（記者林正堃攝）

海神奧迪傑。（記者林正堃攝）海神奧迪傑。（記者林正堃攝）

海神陳懷安。（記者林正堃攝）海神陳懷安。（記者林正堃攝）

中信特攻大勝全家海神。（記者林正堃攝）中信特攻大勝全家海神。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中