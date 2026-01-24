自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》詹詠然退休儀式溫馨落幕 張德培、史托瑟等傳奇球星獻祝福

2026/01/24 17:04

詹詠然（中）與來自世界各地的網壇好友於退休儀式相見歡，現場集結多位前世界球后、大滿貫冠軍名將。（Joyce Lau提供）詹詠然（中）與來自世界各地的網壇好友於退休儀式相見歡，現場集結多位前世界球后、大滿貫冠軍名將。（Joyce Lau提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然應邀現身2026年澳洲網球公開賽，成為史上首位在大滿貫舉辦退休儀式的台灣球員，包括美籍華裔張德培、地主史托瑟（Samantha Stosur）等傳奇球星獻上祝福，場面相當溫馨。

墨爾本公園陽光下，36歲的詹詠然正式宣布高掛球拍，「如果人生有劇本，我想，澳網便是網球生涯30年的伏筆。這裡不只是賽場，更是個充滿『人情』與『奇蹟』的起點與終點。」今由澳網賽事執行長泰利（Craig Tiley）親臨主持退休儀式，WTA職業女網總會也派出兩位賽事總監到場，並致贈一系列詹詠然賽場精華，這3人對她的紀錄如數家珍，甚至不需看稿，就能細數當年相識過程與其生涯成就。

詹詠然（左）退役儀式澳網執行長泰利親臨致意。（Joyce Lau提供）詹詠然（左）退役儀式澳網執行長泰利親臨致意。（Joyce Lau提供）

「這讓我覺得非常珍貴，他們真的是看著我長大。」 詹詠然感性回應，雖然大家都有點紅了眼眶，但整個儀式充滿激動與祝福。看著前來祝賀的球員與工作人員，詹詠然坦言，離開職業網壇最不捨的，正是過往隔網對抗的競爭對手，「每次上場都想跟對手拚個你死我活，但現在要退役，其實這些女孩們最讓人捨不得，因為我們分享彼此的青春，也一起追逐著夢想。雖然場上只能有一個贏家，但正是如此競爭，讓彼此變得更堅強，讓這項運動更好，也讓我們成為更好的人。」

詹詠然表示，網球生涯三個轉折點都與澳網有關，包括2004年青少女雙奪冠、2007年首獲大滿貫女雙亞軍，還有訪問澳網高層及親身參賽所蒐集資料完成博士論文，雖然這次重返澳網是告別，但她相信這並非結束，而是另段啟程的開始，「感謝所有人祝福，讓我能在充滿愛、平靜與踏實的心境下揮別賽場，轉身前往下一站，這真是最圓滿的快樂結局。」

詹詠然（中）與傳奇球星張德培（右）及其兒子（左）合影。（Joyce Lau提供）詹詠然（中）與傳奇球星張德培（右）及其兒子（左）合影。（Joyce Lau提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中