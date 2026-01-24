澳網》詹詠然退休儀式溫馨落幕 張德培、史托瑟等傳奇球星獻祝福

詹詠然（中）與來自世界各地的網壇好友於退休儀式相見歡，現場集結多位前世界球后、大滿貫冠軍名將。（Joyce Lau提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然應邀現身2026年澳洲網球公開賽，成為史上首位在大滿貫舉辦退休儀式的台灣球員，包括美籍華裔張德培、地主史托瑟（Samantha Stosur）等傳奇球星獻上祝福，場面相當溫馨。

墨爾本公園陽光下，36歲的詹詠然正式宣布高掛球拍，「如果人生有劇本，我想，澳網便是網球生涯30年的伏筆。這裡不只是賽場，更是個充滿『人情』與『奇蹟』的起點與終點。」今由澳網賽事執行長泰利（Craig Tiley）親臨主持退休儀式，WTA職業女網總會也派出兩位賽事總監到場，並致贈一系列詹詠然賽場精華，這3人對她的紀錄如數家珍，甚至不需看稿，就能細數當年相識過程與其生涯成就。

請繼續往下閱讀...

詹詠然（左）退役儀式澳網執行長泰利親臨致意。（Joyce Lau提供）

「這讓我覺得非常珍貴，他們真的是看著我長大。」 詹詠然感性回應，雖然大家都有點紅了眼眶，但整個儀式充滿激動與祝福。看著前來祝賀的球員與工作人員，詹詠然坦言，離開職業網壇最不捨的，正是過往隔網對抗的競爭對手，「每次上場都想跟對手拚個你死我活，但現在要退役，其實這些女孩們最讓人捨不得，因為我們分享彼此的青春，也一起追逐著夢想。雖然場上只能有一個贏家，但正是如此競爭，讓彼此變得更堅強，讓這項運動更好，也讓我們成為更好的人。」

詹詠然表示，網球生涯三個轉折點都與澳網有關，包括2004年青少女雙奪冠、2007年首獲大滿貫女雙亞軍，還有訪問澳網高層及親身參賽所蒐集資料完成博士論文，雖然這次重返澳網是告別，但她相信這並非結束，而是另段啟程的開始，「感謝所有人祝福，讓我能在充滿愛、平靜與踏實的心境下揮別賽場，轉身前往下一站，這真是最圓滿的快樂結局。」

詹詠然（中）與傳奇球星張德培（右）及其兒子（左）合影。（Joyce Lau提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法