體壇》保鑣隨扈交流賽拳拳到肉 宅男女神阿喜站台炒熱氣氛

2026/01/24 17:53

保鑣隨扈交流賽散打對戰激烈。（保鑣隨扈協會提供）保鑣隨扈交流賽散打對戰激烈。（保鑣隨扈協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年第一屆全國保鑣隨扈交流賽在林口熱血舉行，不但比拚專業保鑣技能，拳拳到肉的散打競技更把活動推向最高潮，並由「宅男女神」阿喜親臨現場頒獎、主持，為充陽剛味的賽事增添歡樂氣息。

全國保鑣隨扈交流賽分射擊、體能、保鑣隨扈情境應變模擬技能，以及散打賽事共4項，主辦單位全國保鑣隨扈協會理事長謝佳龍表示，競賽項目皆從保鑣隨扈的專業技能訓練課程中挑選，由於項目多且繁雜，從12項挑出4項最具代表性技能作為比賽項目，「保鑣技能需求多樣且全面，連駕駛車輛都有細節要求，比賽旨在促進專業交流，這項工作專業需求度高，但交流少，且為整合專業領域而成立協會。第一屆算試水溫，籌備過程中我們也聽取各方意見，第二屆考慮散打賽事獨立舉行，避免比賽過於冗長造成選手負擔。」

謝佳龍為跆拳道國手出身，來自國立體大，拿過總統盃金牌，全運會、全大運銀牌，畢業後投入保鑣隨扈領域，除了把保鑣隨扈引進運動產業，也協助優秀軍警特勤人員退役後，將專業技能與社會安全需求接軌，順利轉換跑道，此次參賽選手中，約3分之1為原住民，包含憲兵特勤隊、航特部特勤隊、海陸特勤隊、海巡特勤隊、維安特勤隊、除暴特勤隊等國軍與特警單位，皆對活動表達高度關注。

保鑣隨扈協會理事長謝佳龍（右）與「宅男女神」阿喜。（保鑣隨扈協會提供）保鑣隨扈協會理事長謝佳龍（右）與「宅男女神」阿喜。（保鑣隨扈協會提供）

