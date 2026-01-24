MLB》將大谷比喻成最稀有元素「砈」 波拉斯反對薪資上限點出關鍵

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前以4年2.4億美元（約新台幣75.3億）網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），合約中包含部分的延遲支付。加上大谷翔平和塔克等人的合約後，道奇延遲支付合約金額高達10億9450萬美元（約343億台幣）。此舉引發各球團老闆不滿，計畫在未來推動薪資上限，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）對此持反對意見。

塔克與道奇簽下4年2.4億美元的鉅約，簽約金為6400萬美元，其中5400萬美元在美國時間2月15日支付，另外1000萬美元在2027年2月1日支付。本季薪水為100萬美元，明年是5500萬美元，2028年和2029年為各6000萬美元的球員選擇權。此外，從2027年2029年，塔克每年有1000萬美元為延遲支付，將在2036年至2045年之間付清。

塔克是道奇陣中第10位合約包含延遲支付的球員，道奇預計在2028年至2047年間，延遲支付總額高達10億9450萬美元，其中，又以大谷翔平的合約屬於特例，他的延遲支付高達6億8000萬美元，占其10年合約的97％，年薪只有200萬美元。對於道奇一強獨大的現況，以及外界要求改革、導入薪資上限的聲浪，波拉斯明確表示：「沒有任何需要改變的理由。」

波拉斯接著說道，道奇在網羅大谷翔平的過程中，對整個聯盟而言是公平、且機會均等的，道奇之所以能走到今天這一步，並不是制度出了問題，而是他們單純獲得了大聯盟中宛如「砈 （Astatine）元素」般的稀有資源，那就是大谷，他是短暫且稀有的存在，無論過去或現在，沒有第2個球員能提供像他那樣的價值。

波拉斯認為，大谷翔平在投打兩端都繳出頂尖表現，還在職涯有限的時間裡，每年獲得接近2.5億美元的額外收入，這才是真正的天才級存在，這種稀有且短暫的元素，不應成為改變大聯盟基本架構的理由，最重要的事情是確保能夠最大化媒體轉播權收益的穩定性，這才是帶領棒球界邁向成功的真正解決方案。

