自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》將大谷比喻成最稀有元素「砈」 波拉斯反對薪資上限點出關鍵

2026/01/24 18:35

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前以4年2.4億美元（約新台幣75.3億）網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），合約中包含部分的延遲支付。加上大谷翔平和塔克等人的合約後，道奇延遲支付合約金額高達10億9450萬美元（約343億台幣）。此舉引發各球團老闆不滿，計畫在未來推動薪資上限，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）對此持反對意見。

塔克與道奇簽下4年2.4億美元的鉅約，簽約金為6400萬美元，其中5400萬美元在美國時間2月15日支付，另外1000萬美元在2027年2月1日支付。本季薪水為100萬美元，明年是5500萬美元，2028年和2029年為各6000萬美元的球員選擇權。此外，從2027年2029年，塔克每年有1000萬美元為延遲支付，將在2036年至2045年之間付清。

塔克是道奇陣中第10位合約包含延遲支付的球員，道奇預計在2028年至2047年間，延遲支付總額高達10億9450萬美元，其中，又以大谷翔平的合約屬於特例，他的延遲支付高達6億8000萬美元，占其10年合約的97％，年薪只有200萬美元。對於道奇一強獨大的現況，以及外界要求改革、導入薪資上限的聲浪，波拉斯明確表示：「沒有任何需要改變的理由。」

波拉斯接著說道，道奇在網羅大谷翔平的過程中，對整個聯盟而言是公平、且機會均等的，道奇之所以能走到今天這一步，並不是制度出了問題，而是他們單純獲得了大聯盟中宛如「砈 （Astatine）元素」般的稀有資源，那就是大谷，他是短暫且稀有的存在，無論過去或現在，沒有第2個球員能提供像他那樣的價值。

波拉斯認為，大谷翔平在投打兩端都繳出頂尖表現，還在職涯有限的時間裡，每年獲得接近2.5億美元的額外收入，這才是真正的天才級存在，這種稀有且短暫的元素，不應成為改變大聯盟基本架構的理由，最重要的事情是確保能夠最大化媒體轉播權收益的穩定性，這才是帶領棒球界邁向成功的真正解決方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中