體育 棒球 日職

日職》將與前輩田中將大爭奪先發輪值 則本昂大：目標超越他

2026/01/24 20:31

則本昂大。（資料照，路透）則本昂大。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲35歲明星右投則本昂大在休季行使海外自由球員權利，儘管傳出有獲得大聯盟合約，但最終以3年總額約9億日圓合約轉戰讀賣巨人。則本昂大透露新球季的目標就是要超越前輩田中將大，成為先發輪值的一員。

則本昂大今天首度造訪位於川崎的巨人二軍基地，並與樂天時期的戰友田中將大和高梨雄平寒暄，也與曾在日本隊並肩作戰的舊識坂本勇人、丸佳浩等人打招呼。對此，則本昂大表示：「雖然是新球隊，但認識的人不少，希望能盡快融入環境。」

則本昂大與前輩田中將大在2013年曾幫助樂天奪得隊史首座「日本一」冠軍，今天僅簡單交談幾句，田中跟他說道：「這裡很容易融入的。」

對於這場久違的重逢，則本感性地說：「他是一位偉大的前輩，我一直追隨他的背影前進，毫無疑問，我的棒球生涯與現役生活也正逐漸接近尾聲，正在思考如何為棒球人生劃下句點的過程中，能與田中前輩再次並肩作戰，對我而言是一件意義深遠的大事。」

則本昂大和田中將大新賽季將爭奪先發輪值，他坦言，自己一直以來都是抱著「追上、超越田中前輩」的心態在打球，會使出全力與前輩好好競爭。則本認為，巨人是一支歷史悠久的球隊，並不是說一定要讓球迷認同他，但自己必須要拿出成績，用表現證明自己的價值。

