TPBL》高國豪場外風波靠皮拉提斯沉殿心境 合約年爆發「樂意效力國家隊」

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅一哥高國豪本季找回身手、繳出亮眼表現，他透露，經歷場外風波時期靠皮拉提斯沉澱心境，並非因為合約年特別有動力。

高國豪本季扛起球隊進攻重責，目前出賽14場，平均可以拿下14.3分，上週面對台北台新戰神一戰，砍下TPBL生涯新高32分，更成為聯盟本季首位本土的單週最有價值球員。

高國豪去年底被爆料與兩位哥哥去年底在蘇澳一家餐廳起爭執，3人大打出手互告傷害，因私人事務與親兄弟對簿公堂，最後遭聯盟禁賽3場，那3場攻城獅都沒能贏球。

談及合約年爆發，高國豪表示，本季遇上場外風波，仍努力調適心境，除了訓練外，也透過看電影、瑜珈甚至是皮拉提斯沉澱心境，「畢竟會有很多聲音，也會覺得煩躁或不愉快，透過各種方式調適，告訴自己要繼續做對的事情，要撐住。」

對於是否因為合約年而更有動力，高國豪表示，其實每年都會想要精進自己，並非只有合約年，包括如何帶領球隊等，而本季攻城獅也打出很好的化學效應，「也不是只有我的功勞，今年大家都很願意溝通，這也是我們今年最不一樣的地方，包括洋將也都很團隊，很願意溝通、不會有太多抱怨。」

另外，世界盃男籃資格賽第二階段名單日前曝光，高國豪依舊未在名單，他表示，非常樂意參與國家隊，沒能獲得青睞可能是自己還有不足的地方，會再繼續努力。

