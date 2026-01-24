自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高國豪場外風波靠皮拉提斯沉殿心境 合約年爆發「樂意效力國家隊」

2026/01/24 18:54

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅一哥高國豪本季找回身手、繳出亮眼表現，他透露，經歷場外風波時期靠皮拉提斯沉澱心境，並非因為合約年特別有動力。

高國豪本季扛起球隊進攻重責，目前出賽14場，平均可以拿下14.3分，上週面對台北台新戰神一戰，砍下TPBL生涯新高32分，更成為聯盟本季首位本土的單週最有價值球員。

高國豪去年底被爆料與兩位哥哥去年底在蘇澳一家餐廳起爭執，3人大打出手互告傷害，因私人事務與親兄弟對簿公堂，最後遭聯盟禁賽3場，那3場攻城獅都沒能贏球。

談及合約年爆發，高國豪表示，本季遇上場外風波，仍努力調適心境，除了訓練外，也透過看電影、瑜珈甚至是皮拉提斯沉澱心境，「畢竟會有很多聲音，也會覺得煩躁或不愉快，透過各種方式調適，告訴自己要繼續做對的事情，要撐住。」

對於是否因為合約年而更有動力，高國豪表示，其實每年都會想要精進自己，並非只有合約年，包括如何帶領球隊等，而本季攻城獅也打出很好的化學效應，「也不是只有我的功勞，今年大家都很願意溝通，這也是我們今年最不一樣的地方，包括洋將也都很團隊，很願意溝通、不會有太多抱怨。」

另外，世界盃男籃資格賽第二階段名單日前曝光，高國豪依舊未在名單，他表示，非常樂意參與國家隊，沒能獲得青睞可能是自己還有不足的地方，會再繼續努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中