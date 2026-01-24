自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》謝淑薇混雙首輪搶7惜敗 專注拚女雙8強門票

2026/01/24 19:05

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽混雙首輪賽事，因為週六當地炎熱高溫延後進行，謝淑薇／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）出師不利，4：6、6：7（5：7）惜敗給俄國克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／美國哈里森（Christian Harrison），曾聯手打下2座大滿貫混雙冠軍的「台波聯軍」無緣開胡。

經驗豐富的謝淑薇，正是本屆唯一混雙出賽的台將，她與傑林斯基2024年澳網、溫布頓錦標賽贏雙料混雙金盃，不過墨爾本公園首輪遭遇克羅瑪查娃／哈里森，開賽第5局先遭破發，苦苦追趕不成讓出第1盤。次盤小薇組合重振旗鼓，克服0：2落後，第8局回破扳平，雙方人馬拉鋸進入搶7，「台波聯軍」錯失4：1領先，被難纏對手從3：5倒趕關鍵4分，激戰1小時17分鐘直落二吞敗。

謝淑薇本屆南半球雙線出擊，提前結束混雙之後，接下來專注女雙，被譽為「百搭天后」的她已和拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）連闖2關安抵16強，第3種子「台拉聯軍」將與13種子德國西格蒙（Laura Siegemund）/ 美國科寧（Sofia Kenin）爭奪8強門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中