澳網》謝淑薇混雙首輪搶7惜敗 專注拚女雙8強門票

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽混雙首輪賽事，因為週六當地炎熱高溫延後進行，謝淑薇／波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）出師不利，4：6、6：7（5：7）惜敗給俄國克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／美國哈里森（Christian Harrison），曾聯手打下2座大滿貫混雙冠軍的「台波聯軍」無緣開胡。

經驗豐富的謝淑薇，正是本屆唯一混雙出賽的台將，她與傑林斯基2024年澳網、溫布頓錦標賽贏雙料混雙金盃，不過墨爾本公園首輪遭遇克羅瑪查娃／哈里森，開賽第5局先遭破發，苦苦追趕不成讓出第1盤。次盤小薇組合重振旗鼓，克服0：2落後，第8局回破扳平，雙方人馬拉鋸進入搶7，「台波聯軍」錯失4：1領先，被難纏對手從3：5倒趕關鍵4分，激戰1小時17分鐘直落二吞敗。

謝淑薇本屆南半球雙線出擊，提前結束混雙之後，接下來專注女雙，被譽為「百搭天后」的她已和拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）連闖2關安抵16強，第3種子「台拉聯軍」將與13種子德國西格蒙（Laura Siegemund）/ 美國科寧（Sofia Kenin）爭奪8強門票。

