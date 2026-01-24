自由電子報
MLB》村上宗隆10億約加盟白襪 前火腿好手點出挑戰：相當擔心阿...

2026/01/24 20:41

村上宗隆。（資料照，法新社）村上宗隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子25歲強打村上宗隆休賽季挑戰大聯盟，最後以2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）加盟白襪。目前擔任多倫多藍鳥隊制服的前日本火腿好手加藤豪將，他近日在日本名將上原浩治的YouTube節目中指出，擔心村上宗隆被三振率過高的問題。

對於村上宗隆的評價，加藤豪將在節目中指出，「果然在三壘的守備評價上，還有三振數偏多這一點，讓人相當擔心阿。在日本已經被三振這麼多，到了大聯盟能夠壓低到什麼程度，這也是個問題。」

加藤豪將也對村上宗隆抱持期待，「大家可能都會說他最大的賣點是力量，但我覺得是年輕。村上選手現在才正要開始而已。」

村上宗隆曾在日職創下單季56轟壯舉，生涯在日職累積246轟，但他近3年的被三振率分別是28.1％、29.5％、28.6％，村上宗隆的生涯吞K率平均為25.7％。

岡本和真。（資料照，路透）岡本和真。（資料照，路透）

而藍鳥隊休賽季以4年6000萬美元（約新台幣18.8億），網羅讀賣巨人球星岡本和真。

加藤豪將談到岡本和真時說，「從藍鳥隊的角度來看，更重視是他的擊球率、以及能否選到保送。如果是被三振少、又有力量、而且擊球率高的打者，那除了岡本選手以外，真的找不到其他人了。」

「身體強壯是非常重要的事情。大聯盟賽程非常辛苦，移動頻繁又有時差，而且休息時間很好。日本職棒每週都有星期一休息，但大聯盟沒有這種安排，所以這方面我們其實非常注重。」加藤豪將說道。

加藤豪將認為，岡本和真的打擊很出色，守備不確定能否達到頂尖水準，「但我認為他至少能達到大聯盟的平均水準。」

