TPBL》攻城獅本季新高5897人進場 高國豪22分率隊打敗夢想家收6連勝

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰福爾摩沙夢想家，在一哥高國豪攻下22分領軍下，以95：91捍衛主場，收下6連勝，距離隊史紀錄只差1勝。攻城獅今天進場人數5897，寫下本季主場人數新高。

攻城獅近況不俗，結束客場之旅後回到新竹縣體育館力拚延續連勝紀錄，兩隊本季前3次交手，夢想家取得2勝優勢，雙方上半場你來我往，共14次互換領先，以47：47平手進入下半場。

攻城獅上半場團隊命中率41.9%，帕塞獅攻下全隊最高12分、7籃板，德魯挹注9分、4籃板，高國豪與提傑各拿8分。夢想家以馬建豪12分最佳，班提爾貢獻9分、5籃板，林俊吉8分、4助攻。

雙方下半場持續激戰，前3節只拿8分的高國豪末節挺身而出頻頻得手，率隊與夢想家抗衡，包括倒數2分半鐘上籃得手後連拿7分，夢想家追分之際高柏鎧又吞下違反運動精神犯規，6犯離場，但接下來德魯被吹進攻犯規，林俊吉放進2分，夢想家倒數29秒再追到88：90。

曾柏喻關鍵時刻2罰都沒失手，但班提爾又在林俊吉助攻下飆進重要3分球，夢想家在最後9秒追到只剩1分差，不過攻城獅罰球穩定輸出，終場以4分差收下勝利。

此役尺度嚴格、哨音頻頻，攻城獅37罰27中，夢想家32罰24中，德魯貢獻全隊最高23分，另有8籃板，高國豪22分有14分集中在第四節，帕塞獅挹注16分，提傑13分、10籃板。

夢想家以林俊吉20分最佳，馬建豪19分、4籃板，班提爾16分、13籃板，布依德15分、8籃板，高柏鎧進帳11分、10籃板。

