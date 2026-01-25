東契奇對決老東家獨行俠、球王艾卡拉茲爭澳網8強門票 今日賽事預告與轉播

東契奇。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，西部第5的湖人將在客場踢館獨行俠，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）將對上老東家，力拚終結對手的4連勝，獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）也將與41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）過招；另一場為，塞爾提克對決公牛，球迷千萬不要錯過！

澳網第8日賽事，男單第4輪賽事，世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將對上美國12種子保羅（Tommy Paul），艾卡拉茲在本屆澳網將尋求突破連2年8強止步障礙，首度挑戰墨爾本公園金盃，爭取完成史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」。當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）將與年僅19歲的加拿大17種子姆博珂（Victoria Mboko）爭奪8強門票。

TPBL賽事，特攻對戰神，攻城獅碰上國王；TPVL賽事，台鋼天鷹與臺中連莊交手，臺北伊斯特大戰桃園雲豹飛將。PLG則是領航猿強碰勇識。另外還有印尼羽球大師賽、日本職籃B聯盟和UBA大專籃球聯賽等賽事，敬請鎖定轉播。

澳網

08：00 澳網第8日賽事

轉播：博斯運動一台、博斯網球、愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、愛爾達體育3台、MOMO TV

NBA

09：00 塞爾提克 VS 公牛 緯來育樂

09：30 湖人 VS 獨行俠 緯來體育

UBA大專籃球聯賽

11：00 北市大學 VS 輔仁大學

12：50 臺灣體大 VS S臺灣科大

14：40 中信學院 VS 佛光大學

16：30 清華大學 VS 臺北大學

18：20 臺灣師大 VS 世新大學

轉播：緯來精采

BWF印尼羽球大師賽

14：00 決賽 愛爾達體育3台

B.League 日本職業籃球聯賽

14：10 茨城群馬雷鶴VS滋賀湖泊 緯來體育

TPBL台灣職業籃球大聯盟

14：30 戰神 VS 特攻 MOMO TV

17：00 國王 VS 攻城獅 緯來體育

TPVL台灣職業排球聯盟

15：00 臺中連莊 VS 台鋼天鷹 緯來育樂

18：00 桃園雲豹飛將 VS 臺北伊斯特 愛爾達體育4台

澳洲職棒

16:00 雪梨藍襪 vs 阿德雷德巨人 DAZN 1、DAZN 3

PLG

17：00 領航猿 VS 勇士 MOMO TV

