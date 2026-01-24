自由電子報
TPBL》明有望追平隊史最長7連勝！攻城獅對決國王辛巴會上場嗎？

2026/01/24 21:09

攻城獅辛巴。（資料照，記者陳志曲攝）攻城獅辛巴。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅今以95：91擊敗福爾摩沙夢想家，近期豪取6連勝，對於明天面對國王辛巴是否會上場，主帥威森語帶保留，表示賽前才會決定。

此役雙方戰得難分難捨，一共26次互換領先，威森肯定子弟兵展現拚勁，在膠著的比賽仍在攻防兩端執行教練團賽前設定的計畫，「贏球是一種習慣，我們如果開始習慣這件事的話，我們會變得愈來愈好，當然還有需要進步的空間，但我們剩餘賽季還可以努力，一一把問題解決。」

攻城獅去年底宣布簽下熟面孔辛巴，不過這位226公分的長人至今仍未迎來本季初登場，總經理張樹人表示，明天辛巴有機會上場，但仍尊重教練團的最終決定。威森在賽後記者會被問及此時表示，畢竟是背靠背的比賽，會先確認3位洋將今晚賽後的狀況，「我們有信心四名洋將無論是誰上場，無論是換上辛巴或是沿用今天的陣容，都可以打出很好的內容。」

高國豪今天拿下本土最高22分，有14分集中在第四節，他表示，這場比賽張力很高，上半場因為該有的空檔沒能把握有點情緒，但下半場及時調整，「第四節進攻端有貢獻，很開心大家一起撐到最後。」

攻城獅教頭威森。（TPBL提供）攻城獅教頭威森。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

