企排》陳映淳當過上班族、創業 重返球場感謝小毛教練

〔記者吳孟儒／綜合報導〕高雄台電女排今於屏東縣立體育館，與力爭例行賽提前封后的台北鯨華激戰5局，最終贏球，拿下本季第六勝，也讓臺北鯨華無緣近期4連勝！第五局在關鍵時刻上場的替補舉球員陳映淳賽後說，這一勝對台電很重要，對轉換成替補角色的她，也別具意義。

在義力營造與新北中纖激戰五局後，台電與鯨華在企排21年第13周賽事，同樣上演五局大戰。最終高雄台電以25：23、19：25、23：25、25：14、15：12拿下勝利。高雄台電主攻手蔡幼群拿下25分，是兩隊最高，而臺北鯨華甘可慧、劉美菁各拿下16分。

「這一勝對我們很重要，特別肯定我們近期的練習是有成效的，球隊的凝聚力也愈來愈強。」陳映淳說，「尤其這個賽季聽到很多外界聲音，很多質疑，台電一直是常勝軍，但本季似乎不如預期。其實我們技術層面不差，差別在於，我們會在場上即時給予彼此更多意見交流。」

陳映淳的父親過去也是排球選手，她自國小五年級開始打排球，她說：「但其實我是那個不起眼的小女兒，沒什麼運動細胞，為了不感冒、不生病才接觸排球。」打排球至今超過20年，「以前的排球路似乎走得滿順的。高中畢業我就去了美國，真正遇到大的挑戰是去年開始。」現年32歲的陳映淳說，「包括打全運會到企排，畢竟過去我都不是替補選手。」陳映淳也曾對另一位舉球員劉玉淳提及，「我好像愈來愈恐懼上場了。」她懷疑自己，「是不是我上場、球隊就會輸球？」

陳映淳坦言，回到全運和企排賽場，「的確是很大挑戰，年齡、體力與角色都是。去年也是為了全運會才重新開始練球。」她說，「今天真的很感謝小毛教練（張秝芸）的信任。包括練習或過去上場時，我很容易會舉出失誤球，尤其剛上場時，會比較慢熱。」

但張秝芸曾很嚴肅地告訴映淳，「你必須立即進入狀況，不能有那種用兩三顆球熱身的想法，我要妳上去，是要幫助球隊贏球，不是要妳澆油在一團火上面。」陳映淳說，「那段話對我曾經是打擊，因為沒人對我講過這麼重的話。但也在那一刻點醒我，我應該給自己更多一點信心，上了場，就要有能撐起來的氣魄。」

上次陳映淳打企排是2018年（極速超跑）時，「後來我當上班族、當一般教練、也曾經自己創業，是直到去年全運會結束，小毛教練才問我，要不要回來打企排，感謝她給我這個舞台、不一樣的挑戰。」

