澳網》瓦林卡墨爾本公園最後一舞 用啤酒向球迷乾杯告別

〔記者梁偉銘／綜合報導〕瓦林卡（Stan Wawrinka）在2026年澳洲網球公開賽激戰4盤，終以6：7（5：7）、6：2、4：6、4：6不敵美國第9種子弗里茲（Taylor Fritz），40歲瑞士老將結束墨爾本公園的最後一舞，賽後更豪爽用冰啤酒向熱情球迷乾杯告別。

「這是我最後一次以球員身分來到這裡。過去20年我經歷太多的情感，雖然離開令人傷心，但這是一段驚人的旅程。謝謝賽會給我外卡，能有最後一次機會與墨爾本的人們說再見。」以單手反拍聞名的瓦林卡，職業生涯大滿貫3冠當中，包括2014年南半球澳網，由於他本季結束即將退休，賽後大會舉行感人的致敬儀式，昔日冠軍也從場邊冰桶中拿出兩罐啤酒，與澳網賽會總監泰利（Craig Tiley）當眾對飲，再向全場觀眾高喊：「大家乾杯！真的非常感謝你們。」並在熱情歡呼聲中瀟灑離去。

澳網第3輪止步的瓦林卡強調，雖是最後一季的巡迴告別賽，仍保持全力以赴的競爭心態，「我總想挑戰自己。這不會改變今年目標，就是突破極限。這3週我發揮出色，並不意味著接下來幾個月能贏很多比賽，但至少清楚自己的水準在哪裡，還能做到什麼程度，對此我感到滿意。這裡的支持遠遠超出預期，每場比賽都非常特別，我對此非常感激。」

