WTT挑戰賽》激戰7局險勝德國名將法蘭吉斯卡 19歲溫瑞博單打首冠到手

2026/01/24 22:25

19歲中國小將溫瑞博險勝德國名將法蘭吉斯卡，奪下男單冠軍。（取自WTT官網）19歲中國小將溫瑞博險勝德國名將法蘭吉斯卡，奪下男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲中國新星溫瑞博今晚在2026年WTT馬斯開特挑戰賽男單決賽，在局數3:0領先下被33歲德國名將法蘭吉斯卡逼進決勝局，並落入9:10的絕境，最終在歷經75分鐘激戰後以4:3險勝，奪下生涯首座成人組國際賽單打冠軍，下週世界排名也將來到生涯最佳的24名。

溫瑞博上週在杜哈球星挑戰賽男單32強戰，拜台灣一哥林昀儒身體不適退賽所賜，兵不血刃晉級16強，隨後又連續擊退丹麥好手林德、隊友薛飛和世界排名第3的巴西名將卡德拉諾，直到決賽才以2:4不敵隊友周啟豪，收下亞軍，本週世界排名也上升到31名。

本週轉戰馬斯開特，溫瑞博手感持續發燙，從16強戰起連續扳倒德國好手杜達、隊友陳俊菘和世界排名15的斯洛維尼亞一哥約基奇，連兩站闖進決賽。

決賽面對世界排名20的法蘭吉斯卡，溫瑞博一開賽氣勢如虹，以11:5、11:8、16:14連下3城，法蘭吉斯卡在第4局展開絕地大反攻，克服開局1:4落後，以11:9、11:8連追2局。關鍵第6局，法蘭吉斯卡在7:3領先下被對手打出一波7:2的強攻，反倒以9:10落後，但他奮力化解賽末點後，以12:10扳平戰局。

決勝局高潮迭起，法蘭吉斯卡在6:9的逆境下，靠強勢的前三板攻勢連拿4分，10:9逼出賽末點，溫瑞博也扛住壓力，反手發球搶攻得手後，以11:10反超，法蘭吉斯卡隨後雖然連續躲過兩個賽末點追到12平，但溫瑞博放慢節奏連拿2分，14:12驚險奪冠。

女子組決賽，世界排名15的石洵瑤在「中國內戰」中以11:9、11:8、12:10、11:9收拾世界排名35的何卓佳，衛冕成功。

