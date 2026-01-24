MLB》終生守護者？ 明星強打拉米瑞茲傳獲7年55億延長合約

拉米瑞茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟資深記者高梅茲（Héctor Gómez）今天稍早在社群媒體X上發文指出，守護者明星強打三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）與球隊簽下一份7年1.75億美元（約新台幣55億元）的延長合約，這代表他將在守護者隊待到2032年賽季。

拉米瑞茲是在2022年4月與守護者簽下一份5年1.24億美元的延長合約，根據美國媒體《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）在X上提到，拉米瑞茲和守護者重新簽一份7年1.75億美元的延長合約，這筆交易在原有的合約基礎上增加4年及1.06億美元。

據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，拉米瑞茲正與守護者隊商討延長合約和重組現有的合約，如果達成協議，拉米瑞茲將獲得7年1.75億美元的薪水，其中有7000萬美元是延遲支付。

現年33歲的拉米瑞茲生涯在大聯盟13年都效力守護者，去年出賽158場，交出30轟、85分打點，打擊率2成83，跑出44次盜壘成功，整體攻擊指數（OPS）為0.863，標準化攻擊指數（OPS+）為137，WAR（勝利貢獻值）為5.8。

拉米瑞茲生涯累積285轟、平均打擊率2成79，六度摘得銀棒獎，七度入選明星賽。

BREAKING NEWS: Jose Ramirez is a Guardian for the long haul. The third baseman star has signed a new deal: 7-year, $175 million extension through the 2032 season.



In April, 2022, Ramirez and the Guardians agreed on a five-year, $124M contract extension.@z101digital — Héctor Gómez （@hgomez27） January 24, 2026

