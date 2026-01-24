射箭》亞運第3次選拔湯智鈞、許芯慈領先 預約出征名古屋

湯智鈞。（射箭協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年亞運射箭第3階段培訓隊第3次選拔賽，週六於高雄楠梓射箭場完成第2日前8輪對抗賽，週日最後4輪決定最終反曲、複合弓男女各4位亞運培訓國手，目前男子「湯包」湯智鈞、女子18歲「最強高中生」許芯慈都以較大差距領先，幾已預約出征日本名古屋。

亞運射箭國手選拔分3次選拔，第1次選出反曲、複合弓男女各16人；第2次選出反曲、複合弓男女各8人；第3次選拔反曲、複合弓男女各4人，還得依今年世界盃前兩站國際賽成績加總，決定最終3人國手名單。已有兩屆亞運經驗的湯智鈞，這回第3次選拔前8輪對抗賽表現沉穩，至少都排前4，尤其今日手感發燙，4輪中拿下2個第1、2個第2。雖然持續領先，但「湯包」放眼國際依舊覺得不足，「希望可以更好、更穩定，其實我跟教練的目標都是放在國際，我不一定能夠射贏他們，應該要更好、更穩定、更強才行。」

去年射箭世界盃年終賽女子反曲弓銀牌的許芯慈也延續佳績，前兩次選拔保持第1，只不過她在第3次選拔的前兩天，都在最後一輪出現閃失，「應該是調整不太好，前面射得還不錯，但是後面可能就有失誤，導致節奏亂掉。」雖然前2次選拔已取得不小差距，但許芯慈強調：「要有一定的水準跟成績，就是不能鬆懈，認真去對待比賽。」

