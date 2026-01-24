自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

射箭》亞運第3次選拔湯智鈞、許芯慈領先 預約出征名古屋

2026/01/24 23:02

湯智鈞。（射箭協提供）湯智鈞。（射箭協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年亞運射箭第3階段培訓隊第3次選拔賽，週六於高雄楠梓射箭場完成第2日前8輪對抗賽，週日最後4輪決定最終反曲、複合弓男女各4位亞運培訓國手，目前男子「湯包」湯智鈞、女子18歲「最強高中生」許芯慈都以較大差距領先，幾已預約出征日本名古屋。

亞運射箭國手選拔分3次選拔，第1次選出反曲、複合弓男女各16人；第2次選出反曲、複合弓男女各8人；第3次選拔反曲、複合弓男女各4人，還得依今年世界盃前兩站國際賽成績加總，決定最終3人國手名單。已有兩屆亞運經驗的湯智鈞，這回第3次選拔前8輪對抗賽表現沉穩，至少都排前4，尤其今日手感發燙，4輪中拿下2個第1、2個第2。雖然持續領先，但「湯包」放眼國際依舊覺得不足，「希望可以更好、更穩定，其實我跟教練的目標都是放在國際，我不一定能夠射贏他們，應該要更好、更穩定、更強才行。」

去年射箭世界盃年終賽女子反曲弓銀牌的許芯慈也延續佳績，前兩次選拔保持第1，只不過她在第3次選拔的前兩天，都在最後一輪出現閃失，「應該是調整不太好，前面射得還不錯，但是後面可能就有失誤，導致節奏亂掉。」雖然前2次選拔已取得不小差距，但許芯慈強調：「要有一定的水準跟成績，就是不能鬆懈，認真去對待比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中