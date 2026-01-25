MLB》美媒爆料39歲日本強投達比修有即將退休！本人親上火線回應了

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士日本強投達比修有去年11月接受右手肘尺側副韌帶手術，來季確定報銷，39歲的他也坦言不確定能否重返投手丘。今天美媒搶先爆料達比修有決定退休，然而達比修本人隨後澄清，自己尚未做出最後選擇。

達比修有在2023年與教士簽下6年1.08億美元合約，2024年因手肘傷勢與個人因素缺席將近半個球季，不過在季後賽表現出色，當時季後他與教士總裁裴勒（A.J. Preller）會談，雙方達成未來某個時間點很可能需要接受手肘手術的共識。上季達比修有整季先發15場投72局，防禦率高達5.38，並在11月傳出接受手肘手術。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）報導，達比修有即將退休，《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）也進一步補充，達比修有預計將放棄剩餘3年合約；然而達比修的經紀人沃夫（Joel Wolfe）馬上回應，達比修尚未做出最後決定，他與球團雙方仍在持續討論與處理當中。

在《聖地牙哥聯合論壇報》搶先報導不久後，達比修有本人親自在X上發文澄清：「雖然我目前傾向解除合約，但我和教士隊之間還有很多事情需要進一步討論，相關的細節都還沒有定案。另外，我現在不會宣布退休。此刻我會全心專注在手肘的復健上，如果有一天恢復到可以再次投球的狀態，我會從零開始重新競爭；但如果到了我覺得自己已經力不從心，那我才會正式宣布退休。」

達比修有於2012年正式透過入札制度挑戰大聯盟，加盟遊騎兵，之後效力過道奇、小熊與教士，13年大聯盟生涯出賽297場都是先發，累積115勝93敗，投1778局飆出2075次三振，防禦率3.65。達比修有在2025年7月31日面對大都會拿下美、日通算第204勝，超越大前輩黑田博樹，獨居日本史上第一人。

