自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美媒爆料39歲日本強投達比修有即將退休！本人親上火線回應了

2026/01/25 07:31

達比修有。（資料照，美聯社）達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士日本強投達比修有去年11月接受右手肘尺側副韌帶手術，來季確定報銷，39歲的他也坦言不確定能否重返投手丘。今天美媒搶先爆料達比修有決定退休，然而達比修本人隨後澄清，自己尚未做出最後選擇。

達比修有在2023年與教士簽下6年1.08億美元合約，2024年因手肘傷勢與個人因素缺席將近半個球季，不過在季後賽表現出色，當時季後他與教士總裁裴勒（A.J. Preller）會談，雙方達成未來某個時間點很可能需要接受手肘手術的共識。上季達比修有整季先發15場投72局，防禦率高達5.38，並在11月傳出接受手肘手術。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）報導，達比修有即將退休，《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）也進一步補充，達比修有預計將放棄剩餘3年合約；然而達比修的經紀人沃夫（Joel Wolfe）馬上回應，達比修尚未做出最後決定，他與球團雙方仍在持續討論與處理當中。

在《聖地牙哥聯合論壇報》搶先報導不久後，達比修有本人親自在X上發文澄清：「雖然我目前傾向解除合約，但我和教士隊之間還有很多事情需要進一步討論，相關的細節都還沒有定案。另外，我現在不會宣布退休。此刻我會全心專注在手肘的復健上，如果有一天恢復到可以再次投球的狀態，我會從零開始重新競爭；但如果到了我覺得自己已經力不從心，那我才會正式宣布退休。」

達比修有於2012年正式透過入札制度挑戰大聯盟，加盟遊騎兵，之後效力過道奇、小熊與教士，13年大聯盟生涯出賽297場都是先發，累積115勝93敗，投1778局飆出2075次三振，防禦率3.65。達比修有在2025年7月31日面對大都會拿下美、日通算第204勝，超越大前輩黑田博樹，獨居日本史上第一人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中