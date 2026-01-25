自由電子報
MLB》曾是皇家頂級牛棚大將！洋基簽下找回161公里火球的29歲右投

2026/01/25 07:59

科爾曼。（資料照）科爾曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟球員頁面顯示，洋基上週與29歲右投科爾曼 （Dylan Coleman）簽下小聯盟合約，目前不清楚這份合約是否包含大聯盟春訓邀請。

科爾曼於2021年效力皇家登上大聯盟，隔年出賽68場，投68局飆出71次三振，防禦率2.78，ERA+148，成為皇家頂級牛棚戰力。然而隔年科爾曼的表現急轉直下，防禦率暴漲至8.84，保送率更從去年的12.8%飆升至19.8%，幾乎快與他該年21.9%的三振率持平。

皇家在2023年季後將科爾曼交易至太空人，他在2024年只在大聯盟投過1局，並在該年8月遭到釋出，這也是他最後一次在大聯盟亮相。去年科爾曼以小聯盟合約加盟金鶯，但在3A表現持續掙扎，投14.2局防禦率4.91，保送、三振都是14次，科爾曼也在5月再度遭遇釋出命運。

自那時起，科爾曼持續在Feole Pitching訓練中心改造他的投球機制，根據Feole Pitching最新Instagram貼文，科爾曼在武器庫中新增卡特球、伸卡球，且速球球速已經回升至100英哩（161公里）。科爾曼在皇家初登板時，速球均速超過98英哩，但到2023年只剩95.2英哩。

