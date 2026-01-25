NBA》勇士客場4連戰第2部曲遇致命槍擊案！聯盟宣布與灰狼之戰改期

灰狼主場Target Center示威活動，標語寫著「ICE Out Of Minnesota（美國移民和海關執法局滾出明尼蘇達）。（彭博）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前天展開客場4連戰之旅，今天第2場將移師灰狼主場，然而賽前卻傳出意外，明尼蘇達州明尼亞波利斯發生一起涉及聯邦移民執法人員的致命槍擊事件，聯盟也宣布這場比賽將延期舉行。

綜合外媒報導，槍擊事件發生在距離灰狼主場標靶中心（Target Center）不到2英哩的市區街道，一位名叫普雷蒂（Alex Pretti）的37歲男子在與聯邦官員的對峙中遭射擊後死亡，警方證實，這位男子是明尼亞波利斯居民，此次事件發生在持續不斷的抗議與緊張氛圍下，抗議者反對移民及海關執法局（ICE）等聯邦執法行動；而這也是本月第二起涉及聯邦執法人員的致命槍擊事件。

請繼續往下閱讀...

聯盟宣布，今天原定舉行的勇士灰狼之戰也宣布延期，並表示此舉是為了優先保障明尼亞波利斯社區的安全與治安。這場比賽已改期至週日美東時間下午5點30分（台灣時間26日週一早上6點30分）進行。

勇士前天在客場4連戰首戰以115：123不敵獨行俠，接下來將在灰狼主場連續交手2場，之後對決爵士，並於29日回到主場迎戰活塞。勇士本季戰績25勝21敗，目前位居西部第8名，落後第7名的灰狼有2.5場勝差。

