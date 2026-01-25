MLB》332轟MVP麥卡琴還能當「海賊王」嗎？海盜總管道出殘酷現實

麥卡琴。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕38歲「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）深受海盜球迷愛戴，不過來季他能否續留海盜仍在未定之天。近期海盜總管薛靈頓（Ben Cherington）受訪，透露球團對於與麥卡琴重聚的想法。

麥卡琴於2009年在海盜開啟大聯盟生涯，2011-2015年連續入選5屆明星賽，並在2013年奪下國聯MVP。2018年起，麥卡琴離開海盜，先後效力巨人、洋基、費城人與釀酒人，直到2023年重返海盜，變回球迷熟悉的「海賊王」。麥卡琴17年生涯出賽2262場，打擊三圍.271/.365/.457，攻擊指數0.822，累積332轟、1152分打點，拿下過4屆銀棒獎、1屆外野金手套。

即將滿39歲的麥卡琴，近3年都和海盜簽下1年500萬美元合約，他在去年8月就曾表示，希望能為海盜再效力一個球季，也承認自己在2025年球季的表現不夠理想。近日海盜總管薛靈頓受訪坦言，球隊還需要進一步完善陣容，才能考慮麥卡琴的角色。

「Andrew對這支球隊意義重大。他在兩個不同時期都有過不可思議的表現，他在海盜隊的歷史地位無可撼動，我們每個人都希望在未來與Andrew保持良好關係。但回到球隊本身，我們的工作是打造一支在6、7月時，能給予我們最高勝算的隊伍。此休季我們一直聚焦在，如何讓海盜贏下比過去幾年更多比賽，這會繼續引導我們的決策。」薛靈頓強調，海盜非常尊敬麥卡琴，球團相當看重這段關係，隨著球隊強化陣容，也會繼續與麥卡琴溝通。

麥卡琴去年出賽135場，打擊三圍.239/.333/.367、攻擊指數0.700，敲出13轟、57分打點，wRC+95為生涯第2次低於聯盟平均，以一位指定打擊來看並非理想成績；海盜已經連7年勝率不及5成，其死屍打線為致命缺點，此休季積極針對補強，引進洛爾（Brandon Lowe）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）等強打，加上指定打擊還有其他更年輕的內部選項，讓麥卡琴回歸海盜的可能性又多添幾分難度。

