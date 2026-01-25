MLB》大都會瘋狂補強再一筆！440SV的9屆明星終結者「金寶」加盟

金布瑞。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕雖然沒能簽下自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker），但大都會休季補強仍不停歇，今天以小聯盟合約簽下生涯440次救援成功的明星終結者「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel），根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，這份合約附帶大聯盟春訓邀請。

37歲的金布瑞16年大聯盟生涯至今累積838場出賽，進帳440次救援成功是史上第5多，曾9度入選明星賽，4度摘得國聯救援王，2018年與紅襪奪下世界大賽冠軍，投821.2局飆出1282次三振，防禦率2.58，ERA+159，生涯被打擊率0.170、對手攻擊指數0.549。



大都會此休季雖然歷經阿隆索（Pete Alonso）、尼莫（Brandon Nimmo）、麥克尼爾（Jeff McNeil）等強打，但也補進西米恩（Marcus Semien）、波蘭柯（Jorge Polanco）、小畢歇特（Bo Bichette）、羅伯特（Luis Robert Jr.），補上火力空缺；先發輪值方面，同時也交易來釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）。

牛棚方面，當家終結者狄亞茲（Edwin Díaz）轉投衛冕軍宇宙道奇，大都會也接連挖角洋基威廉斯（Devin Williams）與威佛（Luke Weaver）組成堅強後援防線，如今再簽擁有豐富沙場經驗的金布瑞開福袋，持續加強牛棚深度。

金布瑞2025年開季加盟老東家勇士，並在美國時間6月6日升上大聯盟後援1局，然而隔天就遭到指定讓渡（DFA），他選擇成為自由球員，與遊騎兵簽下小聯盟合約，但未登上大聯盟就遭釋出，之後以大聯盟合約加盟太空人，投11局防禦率2.45。金布瑞上季出賽14場，投12局送出16次三振，防禦率2.25。

