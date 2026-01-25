自由電子報
體育 即時新聞

U23亞洲盃》中國足球隊0：4慘敗日本 網嘆：10多億人都搞不定

2026/01/25 09:46

亞足聯U23亞洲盃足球賽冠軍戰，中國0：4輸給日本。圖為中國隊球門被日本攻破。（圖擷自bilibili）亞足聯U23亞洲盃足球賽冠軍戰，中國0：4輸給日本。圖為中國隊球門被日本攻破。（圖擷自bilibili）

〔即時新聞／綜合報導〕在沙烏地阿拉伯舉行的亞足聯U23亞洲盃足球賽冠軍戰，24日晚間由中國隊決戰日本隊，但最終以0：4吞敗，不少中國網友看了比賽後紛紛直呼技不如人、技術太爛，還有人感嘆「10多億人都搞不定日本」。

中日開賽後，第12分鐘由日本球員大關友翔起腳射門，足球擊中中國後衛彭嘯後折射入門，讓日方先馳得點。第20分鐘，小倉幸成在中國禁區前搶斷後大腳一踢再下一城。

下半場換邊再戰，第57分鐘中國後衛劉浩帆在禁區手球犯規，由影像輔助裁判（VAR）確認後裁罰12碼球，日方佐藤龍之介順利踢進。第68分鐘，中國楊希反攻終於踢破日本大門，但因越位得分不算。第76分鐘，小倉幸成禁區外遠射入網，讓日本取得4：0的勝利。

中國隊在U23亞洲盃拿到亞軍，已創下歷史最佳紀錄，部分中國網友認為應該予以鼓勵，畢竟實力上和日本確實存在差距，目前的成績已讓人相當滿意。

不過，也有許多中國網友批評「防守毫無侵略性，讓日本踢得太輕鬆了」、「技術太爛，還有心態上不敢拼殺進攻」、「中國足球隊已經患上恐日症」、「沒有看下去的勇氣，前場球都傳不進去」、「10多億人都搞不定日本」、「啥時取消足球這項運動」。

