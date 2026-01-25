澳網》吳芳嫺女雙爆冷扳倒第8種子！締造大滿貫8強最佳戰績

吳芳嫺。（資料照，取自吳芳嫺臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕吳芳嫺／日本穗積繪莉在2026年澳洲網球公開賽女雙再傳捷報，6：2、6：2扳倒第8種子澳洲佩雷絲（Ellen Perez）／荷蘭史楚尤絲（Demi Schuurs），非種子「台日聯軍」爆冷3連勝挺進8強，吳芳嫺也締造大滿貫最佳戰績。

面對實力堅強的佩雷絲／史楚尤絲，近況甚佳的吳芳嫺／穗積繪莉毫無懼色，開賽第3局率先破發，第7局再破5：2領先，並化解對方人馬盤末反撲，拉鋸保發先馳得盤。次盤「台日聯軍」乘勝追擊，戰況也如出一轍，同樣雙破5：2聽牌，第2個賽末點聯手鎖定勝利，總計僅花1小時11分鐘，這是吳芳嫺職業生涯四大賽首度挺進女雙8強，也協助穗積繪莉完成近8年來澳網最佳表現。

26歲的吳芳嫺，目前WTA女雙世界排名34，2023年溫布頓錦標賽、2024年澳網、2025年美國公開賽都在女雙第3輪止步，如今她攜手穗積繪莉在墨爾本公園連闖3關，並且淘汰2組種子勁敵，展現黑馬氣勢，「台日聯軍」第2週期許再接再厲爭取佳績。

至於被譽為「百搭天后」的謝淑薇，已和拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）安抵16強，第3種子「台拉聯軍」預計明天將與13種子德國西格蒙（Laura Siegemund）/ 美國科寧（Sofia Kenin）爭奪8強門票。

