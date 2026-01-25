自由電子報
MLB》眼睜睜看世仇道奇更加邪惡！巨人王牌無奈吐真言：我不是老闆

2026/01/25 10:38

韋伯。（資料照，美聯社）韋伯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季砸錢不手軟，接連簽下FA最大咖終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與打者塔克（Kyle Tucker），宇宙邪惡帝國持續壯大。身為道奇世仇巨人的王牌投手韋伯（Logan Webb），這一切在他眼中自然很不是滋味。

韋伯今天在巨人球迷見面會受訪，針對道奇休季依舊大肆補強坦言：「補強球員或做任何決定不是我的工作，我們的工作就是上場努力競爭。當然，看著那支奪冠且去年多次痛宰我們的球隊又簽下一些非常優秀的球員，讓我們的競爭難度更高，這對我來說確實很不有趣。」

不過韋伯也強調，身為球員，他也是能拿出更好的表現，讓實力變得更強，「說到底，我們就是得表現得更好。那些事情不是我的職責，我不是總管，也不是老闆，我的工作是每5天上場投1次球，我們在休息室裡的任務，就是盡力發揮我們的潛力與價值。」

巨人去年與道奇總共交手13次，輸掉9場；過去4個球季中，道奇對巨人的戰績是壓倒性的40勝18敗。然而休季道奇持續軍備競賽，反觀巨人除了簽下豪瑟（Adrian Houser）與馬利（Tyler Mahle）以外，並無任何重大補強，新球季想在競爭激烈的國聯西區抗衡，恐怕更加不易。

