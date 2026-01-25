自由電子報
前NFL球星緊盯霍諾德徒手攀登台北101！「有史以來最緊繃視覺體驗」

2026/01/25 11:58

霍諾德攻頂台北101。（法新社）霍諾德攻頂台北101。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天以1小時31分鐘，完成徒手攀登台北101的史上第1人壯舉，前NFL（國家美式足球聯盟）明星棄踢員麥卡菲（Pat McAfee）也全程緊盯霍諾德的驚人挑戰，直言這是他「有史以來最緊繃的視覺體驗」。

40歲的霍諾德原定於昨（24）日挑戰徒手攀登台北101，然而受到台北連日雨勢影響，考量安全因素決定將挑戰延至今日。所幸今天天公作美，霍諾德最終也順利完成挑戰，他在101避雷針頂端拿出手機自拍時坦言：「風好大，我太興奮了，但說實話，其實也挺累人的！」

霍諾德的愛妻桑妮（Sanni McCandless）在挑戰途中也在101內部隔著玻璃窗幫霍諾德加油打氣，霍諾德完成這項史無前例的驚人壯舉後，回程透過繩索慢慢往下回到頂樓陽台，與愛妻相擁，當時霍諾德還開玩笑對她說：「我覺得我已經很慢了！」桑妮回應：「不，你太快了，我基本上全程都在恐慌狀態！」

霍諾德瞠目結舌的壯舉吸引世界各地關注，前NFL明星棄踢員麥卡菲也透過Netflix全球獨家轉播收看這場精采絕倫的演出，並在個人X即時「文字轉播」：「給我一個從大樓往下俯瞰的視角吧！」、「那些從大樓裡拍他的人群超好笑」、「霍諾德根本是瘋子！他是真人版蜘蛛人！」、「看到那些『電梯門口見』的標語真的笑死我了！」

雖然台北天氣轉晴，但風勢仍大，霍諾德挑戰途中曾短暫停下，表示「我有點累了」，讓麥卡菲直呼這是霍諾德第一次聽起來像個正常的人類。最終霍諾德順利登頂，麥卡菲表示：「這可能是我這輩子看過最令人緊繃的畫面，簡直無法置信，謝了兄弟。」

