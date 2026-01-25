國際選手跨海參與 濁水溪紫金馬拉松竹山站開跑

2026濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站，25日於竹山鎮公所前廣場鳴笛起跑。（竹山鎮公所提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2026濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站x熊貓黑白跑，今（25日）天上午於南投縣竹山鎮公所前廣場鳴笛起跑，沿途可欣賞竹山鎮美麗田野風光，本屆賽事規劃21公里、10公里、5公里路跑組，共1500餘人報名，包括10名來日本、韓國、法國、香港、馬來西亞、大不列顛及北愛爾蘭的外籍跑者參與，藉由賽事促進國際交流。

為讓選手在賽前充分感受竹山的熱情，竹山鎮公所也於昨晚舉辦「選手之夜」，邀請「2025竹山好聲音」歌唱比賽優勝者演唱，以動人歌聲為來自各地的跑者加油打氣，讓選手在輕鬆愉悅的音樂陪伴下調整狀態迎接賽事，除每位參賽選手皆可獲得紫南宮馬年銀幣錢母1枚，也特別致贈紀念品給外籍跑者，讓國際跑者對台灣留下深刻印象。

今天的活動也規劃市集、闖關體驗、舞台表演及摸彩活動，讓跑者與陪同親友在會場互動交流，現場氣氛相當熱絡。比賽結果，21公里男子組，由外籍跑者KOJI SAKIMOTO以1分19秒03奪冠；21公里女子組，由魏詩宸以1分46秒40奪冠。

竹山鎮長陳東睦表示，透過「選手之夜」及賽事活動安排，讓跑者不只是來比賽，更能深入體驗竹山的人情味與文化，未來也將持續精進賽事規劃，打造兼具專業度與觀光價值的品牌活動。

2026濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站，共有1500餘人報名參加。（竹山鎮公所提供）

2026濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站，沿途可欣賞竹山鎮田野風光。（竹山鎮公所提供）

2026濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站，有民眾由家人推著輪椅參加。（竹山鎮公所提供）

濁水溪紫金馬拉松－花城竹山站21公里男子組，外籍跑者KOJI SAKIMOTO衝抵終點奪冠。（竹山鎮公所提供）

