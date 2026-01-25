NBA》湖人一哥東契奇寫史上最狂紀錄！回獨行俠主場還會走錯休息室

東契奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以116：110斬斷獨行俠4連勝，紫金一哥東契奇（Luka Doncic）狂飆全場最高33分、11助攻，助隊在末節逆轉。東契奇生涯對戰老東家戰績來到4勝0敗，也寫下歷史第一人紀錄。

東契奇今天重返熟悉的老東家主場美國航空中心，，上陣39分鐘攻下33分11助攻8籃板的準大三元成績單，而他今天投進3顆三分球，生涯三分進球數來到1501顆，也以26歲又330天的年紀，超越塔圖姆（Jayson Tatum）的26歲362天，成為史上最年輕投進1500顆三分的球員。

賽後東契奇受訪表示，雖然球隊下半場一度落後多達15分，但隊友相信彼此，保持侵略性並做好防守，就是球隊能逆轉的關鍵。對於再度回到獨行俠主場，這個將他培育為聯盟巨星的地方，東契奇坦言，這裡對他來說永遠是很特別的地方，就像家一樣，他也很高興能回到這裡。

在被獨行俠交易後，東契奇目前對戰成績為4勝0敗，談及再度回到老東家，東契奇笑說，他第一次回來這裡時，完全忘了自己是客隊身分，甚至還不自覺地想走回獨行俠休息室，今天中場休息時又發生一模一樣的狀況，當下也讓腦袋有些混亂。

東契奇今天也邀請22位曾在他被交易到湖人後，在社群媒體上支持他的球迷，為他們準備這場比賽的豪華套房席位，並在賽前與這休球迷相見歡，還送每人一份禮物，包含他的湖人球衣與簽名鞋。今天東契奇在場上時，全場獨行俠球迷還高喊MVP，幫這位曾經率領獨行俠闖進總冠軍賽的球星加油打氣。

