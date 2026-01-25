自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湖人一哥東契奇寫史上最狂紀錄！回獨行俠主場還會走錯休息室

2026/01/25 12:43

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以116：110斬斷獨行俠4連勝，紫金一哥東契奇（Luka Doncic）狂飆全場最高33分、11助攻，助隊在末節逆轉。東契奇生涯對戰老東家戰績來到4勝0敗，也寫下歷史第一人紀錄。

東契奇今天重返熟悉的老東家主場美國航空中心，，上陣39分鐘攻下33分11助攻8籃板的準大三元成績單，而他今天投進3顆三分球，生涯三分進球數來到1501顆，也以26歲又330天的年紀，超越塔圖姆（Jayson Tatum）的26歲362天，成為史上最年輕投進1500顆三分的球員。

賽後東契奇受訪表示，雖然球隊下半場一度落後多達15分，但隊友相信彼此，保持侵略性並做好防守，就是球隊能逆轉的關鍵。對於再度回到獨行俠主場，這個將他培育為聯盟巨星的地方，東契奇坦言，這裡對他來說永遠是很特別的地方，就像家一樣，他也很高興能回到這裡。

在被獨行俠交易後，東契奇目前對戰成績為4勝0敗，談及再度回到老東家，東契奇笑說，他第一次回來這裡時，完全忘了自己是客隊身分，甚至還不自覺地想走回獨行俠休息室，今天中場休息時又發生一模一樣的狀況，當下也讓腦袋有些混亂。

東契奇今天也邀請22位曾在他被交易到湖人後，在社群媒體上支持他的球迷，為他們準備這場比賽的豪華套房席位，並在賽前與這休球迷相見歡，還送每人一份禮物，包含他的湖人球衣與簽名鞋。今天東契奇在場上時，全場獨行俠球迷還高喊MVP，幫這位曾經率領獨行俠闖進總冠軍賽的球星加油打氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中