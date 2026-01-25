NBA》對老東家沒輸過！東契奇飆33分率湖人擊退獨行俠

東契奇與佛拉格。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客獨行俠，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高33分、11助攻，助隊在末節逆轉，最終以116：110斬斷獨行俠4連勝，東契奇則拿下對上老東家獨行俠的4連勝。

東契奇重回老東家主場，開局狀態不俗，打了11分鐘一人包辦12分，加上獨行俠在首節失誤較多，湖人首節打完取得37：28領先。

第2節紫金大軍攻勢依舊，上半場團隊命中率47%，東契奇繳出全場最高17分，拉雷維亞（Jake Laravia）和八村壘都拿下10分。獨行俠方面，克里斯蒂（Max Christie）攻下15分全隊最高。

易籃後，獨行俠一波10：0攻勢迎頭趕上，雖然湖人馬上喊了暫停，卻沒能止血，還因為失誤讓對手再多拿兩分，追到1分落後，接著佛拉格（Cooper Flagg）、馬丁（Caleb Martin）輪流得分助隊超車，該節尾聲輪到威廉斯（Brandon Williams）跳出，助獨行俠在第3節打完反倒以8分領先。

即便獨行俠在末節開局一度擴大到雙位數優勢，但湖人並未放棄，拉雷維亞飆進三分球帶動球隊攻勢，加上詹姆斯（LeBron James）、東契奇接力得分，迎頭趕上，八村壘又連拿7分，加上史馬特（Marcus Smart）重要兩分，助隊取得一顆球權的優勢，也不給獨行俠任何反撲機會，穩穩收下勝利。

湖人今天5人得分上雙，東契奇拿下全場最高33分、8籃板、11助攻，詹姆斯17分、8籃板，八村壘也貢獻17分；獨行俠方面，克里斯蒂進帳全隊最高24分，威廉斯20分次之。

