路跑》15歲林于辛放學後騎單車跨橋訓練 奪金門馬10K冠軍直呼好爽

2026/01/25 12:26

林于辛（金門馬拉松大會提供）林于辛（金門馬拉松大會提供）

〔記者吳孟儒／金門報導〕就讀金門縣烈嶼國中的林于辛，今天在金門馬拉松男子10公里賽事以34分32秒率先衝線，勇奪男子總排名第一，賽後他也直呼：「真的好爽！明年會再戰拚總一！」

15歲的林于辛主攻1500公尺、2000公尺障礙，在全中運也繳出不俗成績，去年分別奪得國男組第2和第5，而身為地主的他也是近年金門馬的固定班底，他細數從國一10公里的第11名，到國二的第5名，今年直接攻上第1名，他說：「過去都跑場內賽比較多，跑這場比賽可以享受衝線的感覺，很開心！」

從小學就開始練田徑的林于辛，在升上國中後也在烈嶼國中王若慈教練提議下，跑到金寧國中小練，也因此他每天放學後，都會從烈嶼國中騎腳踏車，一路跨過金門大學到寧中一起訓練，希望能提升成績。

賽後就換上正裝頒獎跟學長合照的林于辛表示，明年他的目標還是金門馬男子總一，也會推薦大家來跑，因為金門風景很好，而他未來也計畫離開金門到台灣唸書，希望跨出舒適圈，在競爭對手更多下刺激個人最佳。

男子10公里的翁瑞駿繳出35分25秒排總2，外籍選手湯瑪斯以36分11秒奪第3。女子組部分，黎齊琪以39分35秒奪總排第1名，盧羿霏以41分35秒排第2名，林嫆菁41分45秒排第3。

林于辛。（記者吳孟儒攝）林于辛。（記者吳孟儒攝）

