路跑》看風景舒緩疲勞！朱盈穎衛冕金門馬國內女子全馬冠軍

金門縣政府教育處處長黃雅芬（左一）、朱盈穎（左二），路協秘書長陳華恒（右一）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／金門報導〕2026年金門馬拉松今天登場，市民跑者「小朱」朱盈穎以破個人賽事最佳的3小時03分31秒衛冕國內女子組全程馬拉松冠軍，「黑色閃電」蔣介文以2小時29分40秒的成績稱霸國內男子組。

朱盈穎在去年12月的台北馬拉松以破個人最佳的2小時55分33秒，勇奪國內女子全馬第4，兩週前的台北渣打馬拉松以3小時01分07秒的成績，拿下總排第3名、國內第1。

請繼續往下閱讀...

朱盈穎穿著運動品牌Mizuno最新推出的Hyperwarp Pro輕量化跑鞋參戰金門馬，她分享，今天溫度很舒服，風景也很漂亮，可以偶爾看看風景減輕疲勞，不過，賽道也多少有點起伏，印象最深刻是最後2公里的爬坡，「上上下下，很有挑戰性。」

在賽事密集的狀況下，朱盈穎表示，這場主要是以賽代訓，畢竟之後最大目標是3月的萬金石馬拉松，她笑說，「其實每次跑萬金石都有點陰影，因為跑得沒有很好，我又剛好比較怕冷，希望這次能有所突破。」雖然身為上班族，朱盈穎的訓練計畫不曾因工作耽誤，而持續推動她跑步的熱情在於自己真的還是會想要突破成績，盼有機會能在全馬叩關2小時50分內的成績。

萬金石馬拉松跟金門馬拉松同樣是有起伏的賽道，經驗豐富的朱盈穎分享，金門人文風景多，整體賽道有不少起伏路段，而萬金石則是在後段的起伏很有挑戰性，所以各有各的特色，也推薦跑者可以親自體驗。

本屆金門馬拉松女子全馬，由肯亞女將南希（Nancy Jebet Koech ）以2小時37分30秒奪得女子總排第1，至於男子全馬由肯亞的賽托蒂（Seroi Anderson Saitoti）以2小時17分32秒稱霸，他們都異口同聲的表示，金門是很好的城市，路況很好，加上天氣舒服，自身狀態也不錯，所以繳出好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法