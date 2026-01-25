自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》看風景舒緩疲勞！朱盈穎衛冕金門馬國內女子全馬冠軍

2026/01/25 13:11

金門縣政府教育處處長黃雅芬（左一）、朱盈穎（左二），路協秘書長陳華恒（右一）。（記者吳孟儒攝）金門縣政府教育處處長黃雅芬（左一）、朱盈穎（左二），路協秘書長陳華恒（右一）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／金門報導〕2026年金門馬拉松今天登場，市民跑者「小朱」朱盈穎以破個人賽事最佳的3小時03分31秒衛冕國內女子組全程馬拉松冠軍，「黑色閃電」蔣介文以2小時29分40秒的成績稱霸國內男子組。

朱盈穎在去年12月的台北馬拉松以破個人最佳的2小時55分33秒，勇奪國內女子全馬第4，兩週前的台北渣打馬拉松以3小時01分07秒的成績，拿下總排第3名、國內第1。

朱盈穎穿著運動品牌Mizuno最新推出的Hyperwarp Pro輕量化跑鞋參戰金門馬，她分享，今天溫度很舒服，風景也很漂亮，可以偶爾看看風景減輕疲勞，不過，賽道也多少有點起伏，印象最深刻是最後2公里的爬坡，「上上下下，很有挑戰性。」

在賽事密集的狀況下，朱盈穎表示，這場主要是以賽代訓，畢竟之後最大目標是3月的萬金石馬拉松，她笑說，「其實每次跑萬金石都有點陰影，因為跑得沒有很好，我又剛好比較怕冷，希望這次能有所突破。」雖然身為上班族，朱盈穎的訓練計畫不曾因工作耽誤，而持續推動她跑步的熱情在於自己真的還是會想要突破成績，盼有機會能在全馬叩關2小時50分內的成績。

萬金石馬拉松跟金門馬拉松同樣是有起伏的賽道，經驗豐富的朱盈穎分享，金門人文風景多，整體賽道有不少起伏路段，而萬金石則是在後段的起伏很有挑戰性，所以各有各的特色，也推薦跑者可以親自體驗。

本屆金門馬拉松女子全馬，由肯亞女將南希（Nancy Jebet Koech ）以2小時37分30秒奪得女子總排第1，至於男子全馬由肯亞的賽托蒂（Seroi Anderson Saitoti）以2小時17分32秒稱霸，他們都異口同聲的表示，金門是很好的城市，路況很好，加上天氣舒服，自身狀態也不錯，所以繳出好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中