體育 網球

澳網》延續驚奇！美國18歲新星連4戰一盤未失 豪寫27年紀錄比肩大威

2026/01/25 13:50

約維琪。（歐新社）約維琪。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國18歲新星約維琪（Iva Jovic）在2026年澳洲網球公開賽，僅花53分鐘以6：0、6：1霸氣橫掃哈薩克女將普丁塞娃（Yulia Putintseva），挺進女單8強，寫下罕見紀錄。

這是約維琪生涯第6次出戰大滿貫賽事，也是首度以種子球員身分參賽，先前她爆冷擊敗義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini），首闖大滿貫女單16強。今天她開賽雖略顯緊張，一度面臨2個破發點，但連拿4分後成功保發，便一路維持氣勢直落二送普丁塞娃回家，延續生涯大滿貫最佳成績。

「我感覺非常棒，」約維琪賽後表示。「真的很開心能順利過關。當然，比數看起來很漂亮，但其實怎麼贏並不重要，我只想把比賽拿下來。我知道只要讓她稍微回到比賽節奏，就會變成一場難纏的對決，所以我就是盡量把差距拉開。能站上8強舞台，我真的非常開心。」

這場勝利也讓約維琪寫下罕見紀錄，成為自1998年大威廉絲（Venus Williams）以來，最年輕打進澳網女單8強的美國選手，且和當年的大威一樣都是一盤未失闖進8強。下一戰又將是硬仗，要對決當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

