澳網》球王艾卡拉茲通過考驗 強壓保羅連3屆安抵8強

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服開賽小亂流，7：6（8：6）、6：4、7：5力退美國19種子保羅（Tommy Paul），22歲的西班牙頭號種子4連勝，連續3年安抵澳洲網球公開賽8強，準備更上層樓續朝爭冠目標邁進。

由於保羅曾2度對戰贏球，又在拉沃中央球場4：2開局，一度帶給當今球王嚴苛考驗，不過艾卡拉茲很快調整回穩，靠著爆發力十足的底線擊球，不但扳回頹勢搶7得手，更以精彩絕倫的全能打法，適時壓制難纏對手反撲，總計耗費2小時44分鐘出線，也把與保羅的交手記錄改寫為6勝2負，延續本屆墨爾本硬地大滿貫賽事的氣勢，下個對手則為地主第6種子德米納爾（Alex de Minaur） 對決哈薩克悍將巴伯里克（Alexander Bublik）的勝方。

請繼續往下閱讀...

艾卡拉茲天賦十足，手握大滿貫6冠，包括法國公開賽、溫布頓錦標賽、美國公開賽都兩度掄元，此次澳網他將尋求突破8強障礙，進而爭取完成史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」，以及年紀最小的大滿貫7冠王等壯舉。目前年紀最小「生涯全滿貫」紀錄，正由當年24歲的西國同胞「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）保持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法