先「禮」後兵！台日高中棒球交流賽台南亞太開打

台日高中棒球交流賽開幕典禮，副市長葉澤山致贈台南特色伴手禮予日本元氣集團神成裕介社長。（南市府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台日高中棒球交流賽今天在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場登場，副市長葉澤山到場力挺青年選手。先「禮」後兵，葉澤山送上多款台南特色的伴手禮，讓日本選手在球場內外都能感受台南滿滿的熱情與人情味。

台日高中棒球交流賽今年由南英商工與日本埼玉縣甲子園名校浦和學院高校棒球隊互相切磋，台南市棒球隊曾在2024年與日本浦和學院高校交手，延續過往台日情友誼，今年再度進行交流，透過球場上互動為台日棒球文化交流奠定穩固基礎。

葉澤山表示，台南市與浦和學院高校互動友好，不僅展現出台日高校棒球交流的穩定成果，也象徵雙方以運動深化城市友誼。市府特別準備多款具台南特色的伴手禮致贈日方，包括台南在地聯名的「巷仔貓果酥禮盒」、融合歷史意象的「鄭成功洋芋片」，以及象徵祝福寓意的「媽祖賜福（義美小泡芙）」，讓日本選手在球場內外都能感受台南滿滿的熱情與人情味。

南市體育局長陳良乾說，隨亞太國際棒球訓練中心成棒主球場即將開幕，未來將引進更多賽事與國際交流，邀民眾走進球場為選手加油，一同為台南棒球累積更多精彩時刻。本次交流賽不僅提供選手實戰經驗，也讓台南棒球持續與國際接軌；市府將持續完善棒球訓練環境與賽事平台，透過多元交流培育更多優秀棒球人才，讓台南在棒球發展的道路上穩健向前。

台日高中棒球交流賽舉辦開幕典禮。（南市府提供）

