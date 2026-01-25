路跑》金門馬少了「戰鬥紅短褲」依然活力滿分 全馬男子組肯亞選手2小時17分32秒衝第一

金門馬拉松競賽組熱鬧登場，有近6200名來自24國選手共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門馬拉松競賽組少了「戰鬥紅短褲」，今天依然熱鬧登場，有近6200名來自24國選手共襄盛舉；全馬男子組由肯亞選手以2小時17分32秒奪魁，全馬女子組也是肯亞選手，以2小時37分30秒封后。陸委會主委邱垂正下場10公里賽事，他說：「走路的時間比去年短一點」。

金門馬競賽組分為全馬、半馬、路跑10公里，有近6200人參賽，其中1100人來自中國；大會安排福建省「顏值跑團」領航，協助跑者配速。



國軍海龍蛙兵調動，金門馬今年雖少了令人血脈賁張的「戰鬥紅短褲」，場面依然充滿活力。暖身操後，由運動部政務次長鄭世忠、全民運動署署長房瑞文、金門縣副縣長李文良、金門體育會理事長歐陽儀雄等人共同鳴槍啟動。除了邱垂正率陸委會團隊下場，剛出爐的金門縣副縣長陳祥麟也再挑戰半馬賽程。

邱垂正跑回終點接受媒體聯訪時說，看到各年齡層朋友一起跑，挑戰自己、超越極限，創造最好的成績很開心；他說，參賽就是忙裡偷閒，讓自己身體不要停下來、太僵化，有同仁跟他說，他整個路程都有跑起來，「走路的時間比去年短一點」。

被問及明年金門馬20週年，是否可能擴大邀請對岸人士參與？邱垂正說，只要為和平而跑，跑出兩岸的和平繁榮、健康有序，包括兩岸，大家一起共襄盛舉。

賽事過程，1名10公里參賽者，抵達終點超過關門時間20秒，與獎牌緣慳一面，大會礙於規定，只能發給相關完賽禮。

賽事結果，全馬男子組冠軍由來自肯亞的Anderson Saitoti Seroi以2小時17分32秒拿下冠軍。女子組方面，Nancy Jebet Koech以2小時37分30秒完賽封后。國內全馬組部分，總排第7名的蔣介文拿下男子組國內冠軍，總排第5名的朱盈穎奪得女子組國內第一。男子半馬由肯亞Job Minacho" Kamonde 以1小時07分55秒稱王，女子半馬后座由中國奧運選手黃雪梅以1小時18分01秒蟬聯。

金門馬拉松競賽組的全馬組率先開跑。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松競賽組登場，陸委會主委邱垂正（中）也與副主委沈有忠（右著綠衣）率團隊參與賽事。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松隊伍中，不乏在裝妝上表現創意的跑者。（記者吳正庭攝）

金門各村里出動加油部隊，也是金門馬拉松的一大特色。（記者吳正庭攝）

「顏值跑團」對於協助金門馬跑者配速，有積極的激勵作用。（記者吳正庭攝）

金門馬沿途有好幾段綠色隧道，都是適宜跑步的路段。（記者吳正庭攝）

曾經在金門服役的大膽老兵也參加金門馬拉松。（記者吳正庭攝）

金門古寧頭地標，也是金門馬拉松重要景點。（記者吳正庭攝）

金門馬十公里組率先跑回終點的選手。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松競賽組登場，有選手抵達終點秀了一手，加油觀眾說應該是「樂翻了」。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松全馬男子組肯亞選手以2小時17分32秒奪魁。（金門縣政府提供）

金門馬拉松古寧頭牌坊賽道旁，有國軍軍武陳展，展現戰地風光。（記者吳正庭攝）

