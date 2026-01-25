自由電子報
國泰世華旭村盃全國少年足球賽台東開踢 600選手競技

2026/01/25 15:44

國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽今天在台東豐里國小競技。（記者黃明堂翻攝）國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽今天在台東豐里國小競技。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕比賽會場不能使用保特瓶、不能叫外送、午餐看不到便當盒，要自己洗碗，選手每天還要寫心得日記。台東縣旭村文教推展協會辦理第16屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，今（25）日至28日，在豐里國小舉辦，吸引國內逾600位、36支男女足頂尖勁旅，將與日本千葉縣強隊MINATO SOCCER CLUB同場競技。

開幕式於今天在豐里國小舉行，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員張國洲、國泰世華銀行基金會董事長李明賢、運動部全民運動署副署長吳建遠、台東市長陳銘風等貴賓參與，雖然天空飄著雨，不過，所有選手仍精神抖擻。饒慶鈴指出，豐里國小所在的大豐地區在日治時期稱為「旭村」，豐里國小在民國6、70年代就是台東縣足球發展重鎮，民國93年由教練劉明川教練、校長蔡見明等重新推動足球在地扎根並舉辦盃賽。

開幕典禮中頒發「旭村足球楷模獎」予2位閃耀國際球壇的台東子弟，其中，梁孟昕是現任中華男足U23代表隊隊長，與旭村盃緣分始於國小四年級「越級參賽」，如今為國家隊的後防中堅，效力於台中FUTURO展現強悍戰力。另一位獲獎者陳昱嫀，曾是旭村盃形象廣告「踢下去就對了」主角，如今已為中華女足最閃亮的超新星，在2024年ISF足球世界盃，獨進7球，創下台灣隊最佳紀錄，目前效力於木蘭聯賽航源足球俱樂部。

旭村文教推展協會說明，賽事落實「無痕球場」理念，實施垃圾分類並使用環保餐具。豐里國小將龍柏颱風落枝手工製成獎牌，將惜物教育與環保精神融入榮譽中。場外安排友誼賽與球技互動，讓國際交流成為孩子成長動力。歡迎大家前往豐里國小觀賽，為選手加油打氣。

