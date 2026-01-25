TPBL》首度入選成人國家隊 本土助攻王丁聖儒透露本季最大成長

丁聖儒。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段名單日前曝光，台北台新戰神後衛丁聖儒有望首度進入成人國家隊，他表示，希望能盡快融入球隊，在場上帶來幫助。

27歲的丁聖儒本季在戰神表現不俗，出賽14場，平均貢獻10.4分、6.5助攻在聯盟僅次雲豹外援克羅馬，暫居聯盟本土助攻王，對於將披上國家隊戰袍，他透露，先前國家隊主帥圖齊來看比賽時曾詢問自己的意願，「我說如果有需要我的話絕對配合，很開心受到教練的肯定，希望可以有所幫助。」

丁聖儒指出，此次集訓時間較短，圖齊期許他可以更有效率融入球隊，對於能為國家隊帶來的幫助，他說，「組織方面一直都是我的優勢，這一季我在閱讀比賽的能力以及外線也都有不錯的發揮。」

丁聖儒本季三分球命中率從上季的29.2%提升至45.5%，他歸功於出手心態的調整，「這季進步最多的應該是可以慢下來處理球，其實自己一直以來投籃狀況都不會太差，但比賽時可能會想搶時間差出手，技術教練瓊斯建議我，就把握每次出手，不一定要抓時間差，最大改變是這方面的心態。」

丁聖儒不諱言，從小到大的夢想就是披上國家隊戰袍，很開心這次能再與亞青時期的隊友周桂羽、曾祥鈞以及李家慷再度並肩作戰，也很期待和CBA的好手陳盈駿、林庭謙同隊，「難得有機會交流，會抱著學習與競爭的心態。」

