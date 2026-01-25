自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》首度入選成人國家隊 本土助攻王丁聖儒透露本季最大成長

2026/01/25 15:23

丁聖儒。（資料照，記者陳逸寬攝）丁聖儒。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段名單日前曝光，台北台新戰神後衛丁聖儒有望首度進入成人國家隊，他表示，希望能盡快融入球隊，在場上帶來幫助。

27歲的丁聖儒本季在戰神表現不俗，出賽14場，平均貢獻10.4分、6.5助攻在聯盟僅次雲豹外援克羅馬，暫居聯盟本土助攻王，對於將披上國家隊戰袍，他透露，先前國家隊主帥圖齊來看比賽時曾詢問自己的意願，「我說如果有需要我的話絕對配合，很開心受到教練的肯定，希望可以有所幫助。」

丁聖儒指出，此次集訓時間較短，圖齊期許他可以更有效率融入球隊，對於能為國家隊帶來的幫助，他說，「組織方面一直都是我的優勢，這一季我在閱讀比賽的能力以及外線也都有不錯的發揮。」

丁聖儒本季三分球命中率從上季的29.2%提升至45.5%，他歸功於出手心態的調整，「這季進步最多的應該是可以慢下來處理球，其實自己一直以來投籃狀況都不會太差，但比賽時可能會想搶時間差出手，技術教練瓊斯建議我，就把握每次出手，不一定要抓時間差，最大改變是這方面的心態。」

丁聖儒不諱言，從小到大的夢想就是披上國家隊戰袍，很開心這次能再與亞青時期的隊友周桂羽、曾祥鈞以及李家慷再度並肩作戰，也很期待和CBA的好手陳盈駿、林庭謙同隊，「難得有機會交流，會抱著學習與競爭的心態。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中